Arc System Works Co., Ltd. a le plaisir d’annoncer la sortie de « Dear me, I was… », une aventure interactive exclusive sur Nintendo Switch 2™ disponible uniquement en téléchargement, le jeudi 31 juillet 2025. La page de précommande est désormais ouverte.

« Dear me, I was… » propose une expérience narrative captivante, portée par les superbes visuels de Taisuke KANASAKI, qui fusionnent des aquarelles éclatantes avec la technologie de rotoscopie. Cette approche artistique unique donne vie à des personnages d’un réalisme saisissant, promettant de toucher profondément le cœur des joueurs. Il est à noter que le développement principal de ce titre a été réalisé par une équipe majoritairement féminine.

Dans cette histoire émouvante, les joueurs revivront la vie d’une femme ordinaire. Ils exploreront la joie, la tristesse et la croissance à travers son humble existence. Ils seront les témoins d’une histoire humaine, où les vies s’entremêlent et se construisent dans l’interconnexion.

Veuillez noter que le temps de jeu estimé pour « Dear me, I was… » est de 40 à 60 minutes. Le titre sera disponible uniquement en téléchargement, et pourra être acheté sur le Nintendo eShop ou le My Nintendo Store.

Informations produit :