Après le succès critique et émotionnel de Spiritfarer, Thunder Lotus revient avec un projet plus sombre, plus intense et encore plus ambitieux : At Fate’s End. Ce jeu d’action-aventure prévu pour 2026 se distingue par son approche narrative singulière, où l’arbre de compétences est aussi un arbre généalogique, et où chaque combat est une confrontation intime avec les liens du sang. Annoncé sur PC, Xbox Series et PlayStation 5, le titre pourrait également débarquer sur Nintendo Switch 2 — si Nintendo accorde enfin un devkit aux développeurs.

Dans At Fate’s End, le joueur incarne Shan, une princesse revenue d’exil, contrainte d’affronter ses frères et sœurs lors de duels aussi physiques qu’émotionnels pour récupérer leurs armes et revendiquer son rôle de souveraine. Chaque adversaire est un membre de sa famille, chaque victoire un pas de plus vers un héritage douloureux. Le ton est donné : ici, la famille n’est pas idéalisée. Nicolas Guérin, directeur créatif du jeu et déjà aux commandes de Spiritfarer, souhaite explorer « le revers du décor » des liens familiaux, souvent montrés comme un socle bienveillant dans les œuvres de fiction. À l’inverse, At Fate’s End met en lumière les tensions, les non-dits, les jugements et les blessures générationnelles.

Cette approche s’appuie sur un univers inspiré par les dynasties aristocratiques, où chaque héritier incarne un pouvoir spécifique à travers une épée divine transmise depuis des générations. Shan devient ainsi la « Princesse des Épées » et doit convaincre ses proches de lui céder leurs armes, des objets mythiques liés aux dieux celtiques et gaulois. Mais cette transmission ne va pas sans sacrifice : pour manier l’épée Aesus, Shan a dû offrir sa voix. Elle ne parle plus qu’à travers son arme, qui exprime ses pensées à sa place. Une métaphore poignante de la perte de soi dans le poids de la lignée.

Chaque duel dans le jeu représente un moment de confrontation personnelle, non seulement avec le gameplay, mais aussi avec des dilemmes moraux. Guérin insiste : At Fate’s End pousse le joueur à porter un jugement, à ressentir de l’empathie ou du rejet face aux actions des membres de cette famille dysfonctionnelle. Les personnages sont complexes, attachants et détestables à la fois. Le jeu se veut un miroir des sentiments ambivalents que nous pouvons tous entretenir avec nos proches.

Narrativement, At Fate’s End s’inspire également du tarot. Le système de choix repose sur l’interprétation de cartes, leur position et leur inversion. Comme dans la divination, ces cartes symbolisent un destin préécrit, mais le joueur pourra parfois en changer l’issue. C’est là tout le paradoxe que cherche à explorer Thunder Lotus : la tension entre le libre arbitre et la destinée. Les cartes que l’on tire sont-elles une fatalité… ou un appel au changement ?

Sur le plan du gameplay, At Fate’s End propose un mélange d’action, de RPG léger et de progression narrative. Chaque arme a une histoire. Chaque compétence débloquée révèle le passé d’un ancien porteur de l’épée. Investir des points d’expérience revient à explorer les strates de la mémoire familiale, à exhumer les fantômes du passé. Le système de progression est ainsi une véritable archéologie émotionnelle.

Côté direction artistique, Thunder Lotus reste fidèle à sa marque de fabrique : une 2D animée richement dessinée, qui donne vie à des personnages expressifs et à des environnements somptueux. Chaque animation est pensée pour transmettre des émotions pures, ce qui renforce l’impact de chaque scène. Shan, ses gestes, ses silences, son regard, tout est là pour raconter sans mots ce que la parole a abandonné.

Les influences artistiques ne se limitent pas à la mythologie ou à l’histoire de l’aristocratie. Guérin mentionne également des sources plus personnelles. Comme pour Spiritfarer, une part de chaque personnage vient des expériences de l’équipe de développement elle-même. Une volonté de rendre l’aventure encore plus humaine, plus vraie.

Mais si l’univers de At Fate’s End semble taillé pour conquérir le cœur des joueurs, encore faut-il qu’ils puissent y accéder. Et c’est là que la Switch 2 entre en jeu. À ce jour, Thunder Lotus ne dispose pas encore de devkit pour la nouvelle console de Nintendo, mais l’envie est bien là. Le studio affirme qu’il « aimerait beaucoup » porter le jeu sur Switch 2. En revanche, une version pour la Switch actuelle est exclue, l’architecture ne permettant pas de faire tourner correctement un titre aussi exigeant techniquement et artistiquement.

Pour les fans de la première heure de Spiritfarer, cette déclaration a de quoi nourrir l’espoir. Si Nintendo fournit rapidement les kits de développement nécessaires, At Fate’s End pourrait rejoindre la line-up de la future console hybride. Et vu l’identité artistique de Thunder Lotus, le mariage entre narration poignante et expérience portable semble plus qu’évident.

D’ici là, l’attente sera longue, mais prometteuse. At Fate’s End s’annonce déjà comme un jeu à la fois bouleversant, réfléchi et viscéral. Un récit d’héritage, de douleur, de sacrifice, mais aussi de choix et de rédemption. Un titre qui cherche à bouleverser les codes de la narration vidéoludique en plaçant la famille — avec ses beautés et ses failles — au centre de l’expérience.