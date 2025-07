Parmi les jeux les plus attendus de Nintendo, Metroid Prime 4: Beyond continue de faire parler de lui. Prévu à la fois sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, le titre signé Retro Studios n’a toujours pas de date de sortie officielle, contrairement à la majorité des autres jeux phares annoncés pour la nouvelle console hybride.

Mais voilà qu’un nouvel élément relance les spéculations : Metroid Prime 4: Beyond vient tout juste d’être classifié par le comité de notation sud-coréen. L’information, partagée via le subreddit GamingLeaksAndRumours, révèle que la demande de classification a été soumise le 10 juillet 2025, et rendue publique aujourd’hui.

Bien que ce type de démarche ne fournisse aucun détail concret sur le contenu ou la date de sortie, il s’agit d’une étape clé dans le processus de commercialisation d’un jeu. Et pour les fans en attente depuis plusieurs années, tout indice est bon à prendre. Surtout que cette classification intervient en pleine vague de rumeurs autour d’un Nintendo Direct prévu d’ici la fin du mois de juillet. Le leaker bien connu NateTheHate a récemment réaffirmé cette hypothèse, et le média VGC a confirmé que ses propres sources allaient dans le même sens.

Si d’autres classifications officielles apparaissent dans les jours à venir, notamment en Europe, au Japon ou en Amérique du Nord, cela pourrait fortement indiquer que le lancement de Metroid Prime 4: Beyond est imminent. Nintendo pourrait donc enfin lever le voile sur la date de sortie de ce FPS d’aventure très attendu lors de son prochain événement.