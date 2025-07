L’univers délirant de Bikini Bottom va bientôt faire son retour sur consoles avec un tout nouvel épisode vidéoludique. Selon les informations du célèbre leaker billbil-kun, relayées dans le dernier numéro du magazine numérique Dealabs, SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide est en préparation chez THQ Nordic et sortira officiellement le 18 novembre 2025. Bonne nouvelle pour les fans de Nintendo : le titre est bien prévu sur Nintendo Switch 2, en plus du PC, de la PlayStation 5 et des Xbox Series X|S.

Le développement est confié une fois encore au studio Purple Lamp, déjà responsable du très apprécié SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake. Cette fois-ci, le prix de lancement sera fixé à 39,99 €, ce qui en fait une production à tarif intermédiaire. Le jeu aura droit à une édition physique sur PlayStation 5 et Switch 2, alors que les autres plateformes proposeront une version uniquement numérique.

Cette fuite intervient alors que les rumeurs d’un Nintendo Direct prévu en juillet se font de plus en plus insistantes. Plusieurs insiders dont NateTheHate ou des journalistes de VGC s’accordent à dire qu’un événement de la firme de Kyoto aura bien lieu ce mois-ci. L’annonce de Titans of the Tide pourrait ainsi coïncider avec ce rendez-vous tant attendu par les fans, ou bien être révélée lors du THQ Nordic Showcase du 1er août.

Les premières traces du jeu avaient été repérées fin 2024 dans les bases de données de classification sud-coréenne (GRAC) et allemande (USK), ce qui laissait déjà présager un lancement en 2025. Toutefois, à cette époque, aucune version Switch n’apparaissait dans les listings, laissant planer le doute. C’est désormais confirmé : Titans of the Tide arrivera bien sur la nouvelle console de Nintendo, probablement avec des améliorations techniques spécifiques.

L’abandon des consoles de précédente génération est également acté. THQ Nordic semble avoir décidé de concentrer ses efforts sur les plateformes les plus récentes afin de proposer une expérience plus ambitieuse, autant sur le plan visuel que ludique. À l’heure actuelle, peu de détails ont filtré sur le gameplay ou le scénario de Titans of the Tide, mais tout laisse penser qu’il s’agira d’un jeu d’action-aventure fidèle à l’esprit de la licence, avec des dialogues burlesques, un univers haut en couleur et des mécaniques pensées pour petits et grands.