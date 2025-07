Depuis la sortie de Donkey Kong Bananza le 17 juillet 2025 sur Nintendo Switch 2, des salves d’icônes de personnages sont disponibles sur le Nintendo Switch Online. C’est une pratique courante chez Nintendo qui fait cela pour la plupart de ses jeux à leurs sorties (et même pour des DLC).

Depuis le 24 juillet, la seconde salve d’icônes est désormais disponible et le restera jusqu’au 31 juillet 2025. Dans cette salve, comme pour chaque salve, il n’y a néanmoins pas que des icônes de personnage. Il est possible d’y retrouver aussi des fonds, des bordures et autres.