Depuis la sortie de la Nintendo Switch 2, les spéculations autour de nouveaux portages majeurs ne cessent de se multiplier. Et selon une récente fuite relayée par un insider bien connu dans la sphère Atlus et SEGA, Persona 3 Reload pourrait bientôt débarquer sur la nouvelle console hybride de Nintendo.

Un teasing qui ne laisse guère de place au doute

L’information provient d’un utilisateur actif sur les réseaux sociaux, reconnu pour ses fuites précises, notamment celles de Persona 4 Revive et de Yakuza 0 Director’s Cut. Ce dernier a récemment publié un message sibyllin :

« Il y a de nombreux portages évidents à venir. Continuez de recharger le fil d’actualité. »

Un jeu de mots transparent en anglais avec le mot Reload, qui laisse clairement entendre que Persona 3 Reload, le remake acclamé du jeu culte de 2006, serait en route pour la Switch 2.

Persona 3 Reload : un candidat idéal

Depuis sa sortie en février 2024 sur PlayStation, Xbox et PC, Persona 3 Reload s’est imposé comme un incontournable du RPG japonais nouvelle génération. Avec ses graphismes retravaillés sous Unreal Engine, une bande-son remixée, un doublage intégral et une interface modernisée, le titre a séduit aussi bien les nostalgiques que les nouveaux venus.

Cependant, les joueurs Nintendo avaient jusque-là été laissés de côté. La Switch première du nom ne semblait pas avoir les ressources techniques nécessaires pour faire tourner le jeu dans de bonnes conditions. Mais avec la sortie de la Switch 2 — plus puissante, dotée de capacités proches d’une PlayStation 4 Pro — le contexte a changé.

Une apparition possible au prochain Nintendo Direct

Tout semble indiquer que l’annonce serait prévue pour très bientôt. La rumeur d’un Nintendo Direct imminent ne fait que renforcer cette hypothèse. Atlus et SEGA ont souvent profité de ces événements pour officialiser leurs sorties multiplateformes, et l’éditeur a déjà démontré son intérêt croissant pour la console de Nintendo, en portant récemment Persona 5 Royal et Persona 4 Golden.