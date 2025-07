Lors du dernier Pokémon Presents, The Pokémon Company a officiellement dévoilé de nouveaux détails sur Pokémon Champions, son prochain jeu de combat compétitif prévu pour 2026 sur consoles Nintendo Switch – y compris la Switch 2 désormais disponible – ainsi que sur mobile. Mais depuis cette annonce, d’anciennes fuites issues de forums comme 4chan refont surface et semblent se confirmer petit à petit. À tel point que certains observateurs n’hésitent plus à leur accorder une certaine crédibilité.

L’un des premiers indices renforçant cette hypothèse est la mention, lors de la présentation officielle, du système de Victory Points, un mécanisme de progression qui avait justement été décrit dans ces leaks bien avant l’annonce. Nintendo Everything a d’ailleurs souligné cette correspondance, estimant que les fuites ont été « partiellement vérifiées » grâce aux éléments confirmés publiquement.

Et ces informations, bien qu’encore à prendre avec prudence, dressent le portrait d’un jeu Pokémon au positionnement inédit : un jeu de combat en ligne massivement compétitif, pensé pour le long terme, avec des éléments empruntant à la fois aux jeux-service modernes, aux titres eSport, et à la tradition des RPG Pokémon.

Un modèle free-to-play sur Switch 2 et mobile

Selon les fuites les plus relayées, Pokémon Champions serait un titre téléchargeable gratuitement dès son lancement sur Nintendo Switch, Switch 2, et smartphones, avec une date de sortie potentielle fixée au 23 janvier 2026. Le jeu suivrait un modèle économique proche de celui de Pokémon Unite, avec la possibilité d’acheter une monnaie interne avec de l’argent réel, mais aussi de nombreuses récompenses gratuites obtenues via des victoires ou des défis.

Le titre proposerait un total d’environ 350 Pokémon au lancement, avec des ajouts prévus à chaque nouvelle saison compétitive. Il serait compatible dès le début avec Pokémon HOME, pour permettre l’import de ses créatures préférées, bien que certaines soient bloquées derrière des conditions de progression en solo.

De nombreux modes de jeu et un focus sur la compétition

Pokémon Champions mettrait clairement l’accent sur le combat stratégique et compétitif, avec des saisons classées d’une durée de deux à trois mois, chacune avec ses propres règles, limitations et récompenses. Outre les modes Ranked et Casual classiques, le jeu proposerait un tout nouveau mode Battle Frontier-like, mélangeant défis progressifs, contraintes de difficulté, et adversaires dynamiques. Certains challenges fonctionneraient même selon un système inspiré du Nuzlocke : si un Pokémon tombe K.O., il devient inutilisable jusqu’à ce que le joueur atteigne un certain palier de victoire.

Il serait aussi question de modes spéciaux, comme des défis exclusivement en Dynamax, des combats type-only, ou des paliers à la difficulté croissante, où l’équipe ennemie monte de niveau au fil des victoires. Ces épreuves seraient récompensées par des objets cosmétiques, des vêtements pour l’avatar du joueur, des skins de stades, et même des items exclusifs.

Une campagne solo scénarisée et stratégique

Contrairement à un simple jeu multijoueur, Pokémon Champions inclurait également un mode campagne divisé en deux parcours narratifs. Chaque chemin offrirait des batailles à thème, des récompenses spécifiques (objets, Pokémon, tenues), et parfois l’obligation d’utiliser une équipe imposée. Ces chemins ne pourraient pas être parcourus simultanément, ce qui pousserait les joueurs à relancer une nouvelle aventure pour explorer les deux.

Les fuites évoquent aussi une limitation du nombre d’essais quotidiens, incitant à jouer régulièrement mais aussi à gérer sa progression avec stratégie. Là encore, les deux monnaies du jeu – une gratuite et une premium – seraient impliquées pour débloquer des tentatives supplémentaires ou acheter des récompenses.

Un remplaçant au mode compétitif traditionnel des jeux principaux ?

L’une des affirmations les plus marquantes des fuites concerne l’avenir de la série principale. Pokémon Champions serait pensé comme le nouveau pilier du compétitif Pokémon, remplaçant temporairement le mode classé des jeux de génération 10. L’idée serait de désengorger les jeux principaux pour leur permettre d’aller plus loin techniquement et narrativement, en délégant l’aspect eSport à un jeu entièrement dédié à la scène multijoueur.

Une décision stratégique qui, si elle se confirme, marquerait un tournant historique pour la licence. Cela permettrait à Game Freak de se concentrer sur des jeux solo plus ambitieux – à l’image de Pokémon Legends: Z-A, prévu pour octobre 2025 sur Switch 2 – tout en assurant un espace indépendant pour les joueurs les plus compétitifs.

Une stratégie cohérente avec la direction de The Pokémon Company

À l’heure où Pokémon Friends, un jeu mobile free-to-play, vient également de sortir dans un modèle hybride (gratuit sur mobile, payant sur Switch), Pokémon Champions s’inscrirait parfaitement dans la stratégie multi-plateforme de The Pokémon Company. Un modèle économique flexible, des contenus adaptés à différents profils de joueurs (casual, hardcore, collectionneurs, compétiteurs), et une volonté de proposer des expériences connectées et évolutives.

Si les informations divulguées autour de Pokémon Champions s’avèrent exactes, le titre pourrait bien représenter un véritable tournant pour la franchise Pokémon, à la croisée du free-to-play stratégique et du jeu-service multijoueur. Pensé dès le départ pour tirer parti des capacités de la Nintendo Switch 2, il pourrait devenir le nouveau terrain de jeu préféré des dresseurs en ligne dès janvier 2026.