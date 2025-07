Le paysage du jeu vidéo continue de se transformer à grande vitesse, et Sony semble bien décidé à accélérer sa mutation stratégique. Après plusieurs signaux laissés ici et là, la firme japonaise franchit un nouveau cap : un récent poste à pourvoir chez Sony Interactive Entertainment confirme noir sur blanc que la marque PlayStation cherche à étendre massivement ses titres au-delà de son écosystème historique, en incluant désormais Xbox, Nintendo, le PC et même le mobile.

La fiche de poste, publiée récemment, concerne un rôle de Senior Director Multiplatform & Account Management. Ce cadre stratégique aura pour mission de « façonner et exécuter la stratégie commerciale mondiale des titres PlayStation Studios sur toutes les plateformes numériques en dehors du matériel PlayStation, y compris Steam, Epic Games Store, Xbox, Nintendo et mobile ». Un tournant qui n’a rien d’anodin, et qui institutionnalise ce qui n’était jusque-là qu’expérimentations.

Depuis quelque temps déjà, certains jeux estampillés PlayStation ont commencé à franchir les frontières : MLB The Show s’est installé sur Switch avec l’aide de la MLB elle-même, LEGO Horizon Adventures a été annoncé sur la console de Nintendo, tandis que Helldivers 2 sortira sur Xbox Series X|S au mois d’août. En parallèle, des IP comme Patapon ou Everybody’s Golf ont été confiées à Bandai Namco pour une publication sur Switch. Le bal des portages croisés est donc bien lancé, et la machine semble désormais bien huilée.

La mission de ce nouveau poste ne se limite pas à étendre les licences PlayStation sur d’autres consoles : la personne sélectionnée devra également diriger une équipe chargée d’optimiser la rentabilité des titres, de gérer les relations partenaires, de planifier les sorties à moyen terme et d’accroître la portée du public cible. En clair, il s’agit d’orchestrer une stratégie complète de déploiement multiplateforme à long terme.

Ce changement s’inscrit dans une dynamique plus large observée dans toute l’industrie. Microsoft, par exemple, publie désormais certains de ses jeux sur PS5 (Forza Horizon 5 y a même été sacré meilleure vente en 2025 selon un cabinet d’analyse). Nintendo, de son côté, reste fidèle à son modèle, accueillant volontiers les jeux d’éditeurs tiers – y compris ceux de ses concurrents directs – sans pour autant ouvrir ses propres licences à d’autres plateformes.

Alors que les frontières entre les écosystèmes consoles se brouillent de plus en plus, Sony semble vouloir s’imposer comme un acteur multiplateforme à part entière, tout en capitalisant sur la notoriété et la richesse de son catalogue maison. Reste à voir quels titres rejoindront prochainement la Switch 2 – désormais disponible – ou les consoles Xbox. Des licences comme God of War, Ratchet & Clank, Astro Bot ou The Last of Us pourraient-elles suivre le mouvement ? L’avenir nous le dira.