Twirlbound et Too Kyo Games continuent de faire évoluer The Hundred Line -Last Defense Academy-, leur jeu narratif mêlant exploration, stratégie et choix cruciaux dans une ambiance post-apocalyptique. La mise à jour 1.1.0, déployée le 25 juillet 2025, apporte une vague d’améliorations significatives, à la fois techniques et ergonomiques, ainsi que plusieurs ajustements d’équilibrage et de nouveaux contenus de jeu. Voici tout ce qu’il faut retenir.

De nouvelles fonctionnalités pour plus de confort et de stratégie

Cette mise à jour commence fort avec l’amélioration du menu de sélection des chapitres. Il est désormais possible de commencer immédiatement avant chaque scène de prise de décision, ce qui facilite grandement la rejouabilité pour tester différentes branches narratives. Le menu de sélection a aussi vu sa zone d’affichage élargie, rendant la navigation plus claire.

Le gameplay stratégique gagne également en profondeur grâce à l’ajout du nouveau mode de combat “Extreme & Despair”, réservé aux joueurs en quête de challenge. Dans le mode Safety, l’auto-régénération se produit désormais à la fin du tour du joueur, ce qui peut influencer le rythme des affrontements. De plus, il devient possible de sauter des batailles déjà complétées, même si elles ne sont pas identiques à d’autres combats passés. Les joueurs peuvent aussi relancer une vague (“Redo Wave”) tout en évitant les scènes d’introduction répétitives.

Sur le terrain, une interface indiquant l’orientation des personnages dans les couloirs a été ajoutée, un détail simple mais bienvenu pour mieux anticiper ses mouvements. Par ailleurs, la luminosité des flashs provenant des moniteurs lors des transitions matin/nuit a été atténuée pour plus de confort visuel.

Le Gift-O-Matic et l’exploration mieux pensés

Le système de cadeaux (“Gift-O-Matic”), central dans les relations entre personnages, s’enrichit de fonctionnalités pratiques. Les joueurs peuvent revenir en arrière après avoir sélectionné un objet, la création du cadeau ne s’effectuant qu’après avoir choisi un destinataire. On peut désormais filtrer les objets en accédant directement aux fiches de personnages (Report Card) pour consulter leurs préférences. Cette interface permet aussi de voir quelles notes seront améliorées grâce à une interaction ou un cadeau, optimisant les choix relationnels.

Quant à l’exploration, certains passages narratifs peuvent maintenant être ignorés pour fluidifier la progression. De plus, les batailles aléatoires générées selon les choix du joueur n’auront plus lieu, ce qui permet de garder le rythme voulu sans surprise intempestive.

Des options supplémentaires et une meilleure stabilité

En matière de lisibilité, une nouvelle option permet d’afficher ou non la fenêtre de messages et les commandes lors des dialogues. Autre amélioration notable : la position du curseur est maintenant mémorisée lors des sauvegardes et chargements, ce qui améliore le confort général en évitant de devoir naviguer à nouveau dans des menus complexes.

Rééquilibrage des personnages et des combats

Côté gameplay pur, les développeurs ont procédé à un équilibrage minutieux de plusieurs personnages et compétences. Tsubasa Kawana voit la zone d’effet de “Decelerate” agrandie, tandis que Kurara Oosuzuki bénéficie d’un boost d’attaque pour ses tourelles et d’une portée étendue pour ses tours de soutien.

Ima Tsukumo obtient un effet de soin pour la fatigue avec “Twin Wing Gale”, et une meilleure portée pour “Bloody Angel’s Fist”. Les attaques de Kako Tsukumo voient leurs effets négatifs réduits, infligeant désormais un malus d’attaque -2 au lieu de -3. Enfin, Moko Mojiro gagne en défense avec “Moko Dynamite” (ajout d’un bonus d’armure +1) et en puissance de zone avec “Ultra Moko Bomber”.

Le rééquilibrage s’étend également aux stages : certaines batailles voient leur difficulté ajustée, tout comme les comportements et compétences de certains boss, sans oublier une meilleure lisibilité des effets visuels.

De nombreux correctifs techniques

Cette version 1.1.0 corrige aussi plusieurs bugs gênants. Elle règle notamment un crash pouvant survenir dans la sélection des chapitres 9, des soucis d’orientation du joueur lors d’une sauvegarde/chargement en exploration, l’impossibilité d’ajuster le volume sonore ou encore des effets visuels absents en combat. D’autres erreurs mineures, textuelles ou de stabilité, ont également été corrigées pour améliorer l’expérience globale.

