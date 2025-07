Sortie avec un certain retard sur Nintendo Switch par rapport aux autres supports, Guilty Gear Strive va enfin bénéficier d’une mise à jour majeure dédiée à cette version. Le producteur Miyauchi a confirmé qu’une grosse mise à niveau arrivera à l’automne 2025, avec l’objectif clair de rapprocher le contenu de la version Switch de celui des éditions PlayStation, Xbox et PC.

Cette mise à jour automnale apportera une série d’améliorations très attendues. Trois nouveaux personnages jouables – Venom, Unika et Lucy – seront ajoutés dans cette version, offrant ainsi aux joueurs sur Switch la possibilité de découvrir les mêmes ajouts que les autres plateformes. Ces personnages avaient déjà été intégrés ailleurs, mais nécessitaient un travail de portage spécifique sur la console de Nintendo, en raison des contraintes techniques de cette dernière.

Le développement sur Switch demande une phase supplémentaire d’optimisation après que les personnages aient été finalisés sur les autres supports. Cela inclut la réduction de la charge processeur ainsi que l’ajustement des performances pour que le jeu conserve sa fluidité sur la console hybride.

En plus de ces nouveaux combattants, la mise à jour de l’automne comprendra également des ajustements d’équilibrage pour rendre les combats plus justes et compétitifs, la prise en charge des Digital Figures (des éléments de collection et de personnalisation), la réintroduction des Ranked Matches, ainsi qu’un correctif pour résoudre des problèmes d’affichage du texte dans certaines langues.

L’équipe de développement s’est excusée pour le long délai pris avant de proposer cette mise à jour, mais assure que l’attente en vaudra la peine. Leur objectif est d’assurer une expérience de jeu optimale sur Switch, même si cela implique un développement plus long en raison des contraintes techniques spécifiques à cette plateforme.