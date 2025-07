Troisième opus de la saga AI: The Somnium Files, No Sleep for Kaname Date s’impose comme un spin-off placé chronologiquement entre le premier jeu et Nirvana Initiative. Développé par Spike Chunsoft (sous la supervision de Kotaro Uchikoshi, scénariste historique, mais dirigé par Kazuya Yamada), ce volet transporte l’enquêteur Kaname Date dans une aventure extraterrestre absurde centrée sur la populaire streamer Iris Sagan.

Spike Chunsoft reprend les rênes de la série, avec Kazutaka Kodaka (créateur de Danganronpa) et Kotaro Uchikoshi (père de Zero Escape) en rôles de superviseurs. Pour la première fois, Uchikoshi ne signe pas le scénario principal, confié à Kazuya Yamada. Malgré ce changement, le ton humoristique et les dialogues incisifs restent fidèles à l’esprit de la série.

C’est l’histoire d’un mec

L’internaute star Iris Sagan (alias « A-set ») est enlevée par un OVNI et forcée à participer au « Third Eye Game » : un jeu d’évasion mortel orchestré par Akemi, une mystérieuse hôtesse reptilienne. Tandis qu’Iris tente de survivre aux pièges des salles avec l’aide téléphonique de Date, ce dernier enquête sur Terre pour la sauver. L’intrigue, bien que divertissante, est prévisible et peu ambitieuse comparée aux opus précédents, avec des twists moins percutants et des enjeux plus personnels que cosmiques.

No Sleep For Kaname Date – From AI: THE SOMNIUM FILES propose une alternance bien rythmée entre trois types de séquences. Les salles d’évasion, nouveauté de cet épisode, vous placent aux commandes d’Iris en vue à la troisième personne, dans des environnements piégés où il faut résoudre des énigmes en combinant objets et indices. La difficulté est ajustable, allant d’un mode « histoire » très accessible, où les solutions sont données, à un mode « challenge » plus exigeant avec une limite de temps stricte. Les puzzles sont bien conçus, l’ambiance tendue fonctionne, et le clin d’œil aux jeux Zero Escape est clairement assumé.

Les Somniums, ces phases de plongée dans les rêves, vous permettent de contrôler Aiba, l’AI-Ball de Date, dans des décors surréalistes qui représentent l’inconscient des personnages. Il s’agit d’y débloquer des « verrous mentaux » en interprétant des symboles et en interagissant avec l’environnement. Ces séquences sont plus linéaires que par le passé, avec des énigmes souvent réduites à de simples choix binaires, et une forte réutilisation de décors, ce qui en diminue l’impact.

Enfin, les phases d’enquête vous replacent dans la peau de Date, qui sillonne Tokyo pour interroger des témoins, fouiller des lieux clés et utiliser la nouvelle mécanique du « Wink Psync », un outil qui permet d’analyser les micro-expressions en temps réel afin de déceler des indices ou contradictions lors des interrogatoires.

Ah oui, c’est un jeu Switch 2 !

La prise en main de No Sleep For Kaname Date – From AI: THE SOMNIUM FILES a été pensée pour la manette, avec une interface bien adaptée et des menus entièrement navigables au stick. La fonction « mode souris », exclusive à la Switch 2, permet de pointer des éléments à l’écran, mais son utilité reste marginale face à la précision des Joy-Con. Les temps de chargement sont légèrement plus rapides que sur Switch, sans que cela transforme radicalement l’expérience. En revanche, la navigation dans les menus souffre parfois d’un excès de clics inutiles et la caméra peut se montrer capricieuse selon les situations.

Les doublages anglais et japonais sont d’excellente qualité, portés notamment par Greg Chun dans le rôle de Date et Erika Harlacher en Aiba. L’humour un peu grivois et les répliques absurdes, marque de fabrique de la série, sont toujours bien présents. La bande-son alterne entre des ambiances électroniques oppressantes lors des phases d’évasion et des mélodies plus douces et mélancoliques dans les Somniums. Certains morceaux se démarquent, mais globalement, la musique est moins marquante que dans Nirvana Initiative.

Visuellement, No Sleep For Kaname Date – From AI: THE SOMNIUM FILES affiche des environnements détaillés comme les rues nocturnes de Tokyo ou des intérieurs futuristes, mais réutilise énormément d’éléments issus des précédents opus. Les salles d’évasion se distinguent toutefois par leur design varié, allant d’un laboratoire à un temple ancien. La version Switch 2 affiche une résolution et des textures un peu plus nettes que sur la Switch classique, mais la différence reste discrète à l’œil. Les Somniums conservent leur aspect psychédélique, mais manquent de la créativité des épisodes principaux.

Une expérience riche mais avec un gros défaut

Comptez environ 15 heures pour terminer le scénario principal, soit moitié moins que Nirvana Initiative. Le flowchart est plus linéaire cette fois-ci, laissant peu de place aux embranchements multiples. Quelques fins gags viennent s’ajouter, mais elles sont rapides à débloquer. Du contenu bonus permet d’approfondir les personnages secondaires comme Ota ou Mizuki, au prix de certaines redites. Ce nouvel opus s’adresse avant tout aux fans de la série ; les nouveaux venus risquent de passer à côté de nombreuses références et de l’attachement aux personnages.

Vous l’aurez compris, No Sleep For Kaname Date – From AI: THE SOMNIUM FILES s’impose comme une aventure intrigante et globalement réussie, qui conserve l’ADN de la série avec ses dialogues percutants, son humour décalé et ses séquences d’enquête immersives. Le gameplay, alternant entre énigmes en temps réel, explorations mentales et phases d’investigation classiques, tient la route et offre une bonne variété. Malheureusement, l’absence totale de traduction en français constitue un véritable frein. Pour un jeu aussi narratif, où chaque ligne de dialogue peut avoir un impact sur l’histoire ou le ton, cette barrière linguistique prive une large partie du public francophone de l’expérience complète, voire de l’histoire tout court. C’est un choix difficilement justifiable, surtout pour une licence qui a déjà un public établi en France.

No Sleep For Kaname Date – From AI: THE SOMNIUM FILES Files fait partie des tout premiers titres à sortir simultanément sur Switch 1 et Switch 2. Si la version Switch 2 offre une nette amélioration en termes de fluidité et de netteté d’image — là où la version Switch 1 souffre d’aliasing —, aucun système de mise à niveau n’est proposé. Il n’existe ni patch gratuit ni mise à jour payante pour passer d’une version à l’autre, et la sauvegarde n’est pas transférable. À noter également que la version Switch 2 est distribuée uniquement au format Game-Key Card, tandis que la version physique classique de la Switch 1 fonctionne bien sur Switch 2, mais uniquement en mode rétrocompatibilité Switch 1.