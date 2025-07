Après une longue attente, Toxic Crusaders a enfin une date de sortie définitive sur Nintendo Switch. Le jeu développé par Retroware sera disponible dès le 4 décembre 2025, confirmant le retour hautement radioactif des héros les plus hideusement déformés des années 90. Initialement annoncé en mars 2023, ce beat ‘em up déjanté inspiré du dessin animé culte et de l’univers cinématographique de Troma promet une aventure aussi barrée que nostalgique.

Dans Toxic Crusaders, les joueurs incarneront les derniers défenseurs de Tromaville face aux plans éco-terroristes du sinistre Dr. Killemoff. Le titre propose une expérience bourrée d’action et de combos dévastateurs, dans la plus pure tradition des beat’em up à l’ancienne. Le tout est porté par une direction artistique en pixel art colorée et expressive, rappelant les jeux de l’ère 16 bits, mais avec une patte moderne et une finition soignée.

Le jeu permet de choisir parmi sept personnages jouables, chacun doté de ses propres attaques, compétences spéciales et style de combat. En plus des classiques comme Toxie, No-Zone, Junkyard, Major Disaster et Headbanger, deux nouveaux venus rejoignent pour la première fois la mêlée : Yvonne, la petite amie musicienne de Toxie, et Mme Junko, sa mère protectrice et surprenante. Une diversité de gameplay qui enrichit considérablement les possibilités en solo comme en coop.

La coopération locale jusqu’à quatre joueurs est l’un des piliers du gameplay. Elle permet à un groupe d’amis de faire équipe pour nettoyer les rues de Tromaville, explorer sept niveaux aux environnements variés et affrontés des ennemis aussi improbables que les Radiation Rangers, des voyous mutants ou encore des poulets zombies. Chaque niveau est conçu pour rendre hommage à l’univers Troma, avec des arrière-plans détaillés, des animations expressives et une tonne de références pour les fans.

L’histoire, entièrement originale, poursuit le ton absurde et engagé du dessin animé. Le scénario intègre des références aux plus grands films de Troma comme Class of Nuke ‘Em High, Poultrygeist: Night of the Chicken Dead ou encore Sgt. Kabukiman N.Y.P.D., avec des caméos inattendus et un humour toujours aussi irrévérencieux. Même les joueurs ne connaissant pas l’univers Troma trouveront matière à s’amuser grâce à une écriture volontairement caricaturale et des dialogues pleins d’autodérision.

Les scènes de transition sont entièrement doublées, avec des cutscenes en motion comics interprétées par TeamFourStar, les créateurs de Dragon Ball Z Abridged. Ce soin apporté à la narration et à l’ambiance sonore renforce l’immersion et l’attrait nostalgique du jeu, tout en offrant une touche moderne grâce à une mise en scène dynamique et des musiques rythmées qui sentent bon les années 90.