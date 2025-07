L’univers sombre et raffiné de Sovereign Syndicate s’étend avec un nouveau chapitre inédit. Zugalu Entertainment et Crimson Herring Studios ont annoncé aujourd’hui l’arrivée de Hunter’s Moon: A Sovereign Syndicate Adventure sur Nintendo Switch 2, prévue pour le dernier trimestre 2025. Initialement annoncé pour PC, ce spin-off riche en action et en narration est également en cours de développement pour la dernière console de Nintendo, confirmant une volonté de proposer une expérience nomade ambitieuse et immersive.

Situé avant les événements du premier jeu Sovereign Syndicate, Hunter’s Moon adopte un mélange audacieux de roguelite, de deckbuilding tactique et d’ambiance steampunk victorienne. Le joueur y incarne l’un des quatre agents aux compétences et cartes uniques, confrontés à une épidémie mystérieuse qui transforme la faune locale en créatures hostiles. À travers des combats stratégiques au tour par tour, vous serez amené à enquêter, survivre, et dévoiler les secrets de ce monde corrompu.

Une aventure steampunk sombre et rejouable

Hunter’s Moon plonge les joueurs dans un monde victorien teinté de magie noire et de mécanique à vapeur, où rien n’est jamais tout à fait pareil d’une partie à l’autre. En digne représentant du genre roguelite, le jeu propose des parcours générés de manière dynamique, où chaque mission, chaque rencontre et chaque récompense varient à chaque essai. Cette approche garantit une grande rejouabilité tout en laissant place à des choix stratégiques marqués.

Les environnements explorés vont des forêts sombres aux ruelles inquiétantes de quartiers urbains délabrés, où le danger est omniprésent. Chaque chapitre (au nombre de quatre) est rythmé par des événements scénarisés, des décisions cruciales et des rencontres uniques, ancrant encore davantage le jeu dans une aventure narrative riche.

Quatre agents, quatre façons de jouer

La richesse tactique de Hunter’s Moon repose sur ses quatre classes jouables, chacune avec sa personnalité, ses atouts et ses limitations :

La brute : un mastodonte capable d’écraser tout ce qui se dresse sur sa route à l’aide de cartes de force brute.

Le soldat rusé : expert en armement, il utilise stratégie et précision pour neutraliser ses ennemis à distance.

L’alchimiste : un personnage technique qui jongle avec potions, poisons et explosifs , apportant des effets de zone et des altérations d’état.

Un quatrième agent encore non dévoilé dans les détails, mais promettant une autre approche du gameplay.

Chaque agent dispose d’un deck unique, entièrement personnalisable avec des centaines de cartes. Au fil des parties, le joueur débloque de nouvelles cartes et peut les améliorer pour renforcer ses effets, ajouter des combos ou créer des synergies spécifiques.

Des combats stratégiques au tour par tour

L’aspect tactique de Hunter’s Moon s’incarne pleinement dans ses combats au tour par tour. Les joueurs affrontent des créatures corrompues, des boss puissants et des ennemis variés dotés de mécaniques propres. Pour survivre, il faudra comprendre les patterns ennemis, gérer son énergie, et exploiter les cartes au bon moment.

Le système de combat, à la fois lisible et complexe, se prête aussi bien aux parties courtes qu’aux sessions plus longues. Il s’enrichit au fil des runs grâce à une progression roguelite : même en cas d’échec, les ressources glanées permettent de faire évoluer vos personnages, votre dirigeable (base mobile du joueur), et votre collection de cartes et d’objets.

Une progression persistante et évolutive

Hunter’s Moon ne punit jamais gratuitement. À chaque tentative, les joueurs récupèrent de l’argent, des reliques, des matériaux, des objets ou encore des cartes. Tout cela alimente une progression constante, aussi bien pour vos agents que pour l’arsenal global. La dimension roguelite du jeu favorise donc l’expérimentation, tout en offrant une sensation tangible de montée en puissance au fil des heures.

L’ajout des cartes de tarot enchantées

Un autre élément marquant de cette aventure réside dans l’introduction de cartes de tarot enchantées. Ces artefacts rares modifient les règles du jeu d’une partie à l’autre et peuvent être combinés pour générer des effets passifs ou actifs majeurs. Cette mécanique ajoute une couche de stratégie métajeu intéressante, permettant de s’adapter ou de façonner une “run” selon ses envies.

Une sortie Switch 2 à surveiller de près

Bien que la version PC soit toujours prévue pour le quatrième trimestre 2025, la version Nintendo Switch 2 bénéficie également d’un portage actif, grâce aux capacités techniques plus avancées de la console. L’interface pensée pour le jeu au stick ou à l’écran tactile, l’affichage en 60 FPS et les temps de chargement réduits devraient permettre à cette version nomade de proposer une expérience fluide et complète, fidèle à la vision des développeurs.