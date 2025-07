L’empire Pokémon continue de s’étendre année après année, conquérant progressivement le marché du téléphone mobile. On dénombre désormais un grand nombre de jeux, aux populaires Pokémon Go, Pokémon UNITE, ou JCC Pokémon Pocket en passant par Pokémon Smile ou Pokémon Café Remix. Ce n’est donc qu’à moitié étonné que nous avons appris la sortie de Pokémon Friends sur téléphone et Nintendo Switch lors du Pokémon Presents du 22 juillet 2025. Que nous donne cet opus, disponible sur l’eShop au tarif de base de dix euros, que nous avons testé dans sa version complète de quarante euros ?

Des casse-têtes sympathiques et accessibles

Pokémon Friends est un puzzle game accessible, qui nous fait penser à bien des égards à un mélange entre la licence du Docteur Kawashima et les publicités que nous voyons passer partout sur téléphone.

Le concept est simplissime. Nous résolvons des casse-têtes sur le thème des Pokémon afin de déverrouiller des pelotes de laine. Avec, nous créerons des peluches qui vont nous permettre soit de décorer des pièces en fonction de nos envies, soit de les donner aux habitants de Thinkville.

Les casse-têtes sont courts (nous pouvons terminer la série de trois en quelques minutes), variés et addictifs. « Les Clés de Trousselin » nous demandera par exemple d’arriver à la sortie en ouvrant un nombre limité de portes. « Vif comme Voltoutou » nous demandera de trouver le chemin le plus rapide vers l’arrivée alors que « Le labo de Porygon » testera notre capacité à découvrir des formes géométriques à travers un scanner.

Dès que nous réussissons à faire un bon score sur un mini-jeu, nous augmentons automatiquement sa difficulté pour la prochaine fois où nous le rencontrerons. Si les jeux sont vraiment très simplistes au début, certains casse-têtes deviennent bien plus complexes après quelques heures de jeu.

Après chaque trio de casse-têtes, nous débloquons une pelote de laine d’un certain type (électrique, robuste, plumeuse, etc.) qui nous permettra d’obtenir des peluches. Une Pelote Plumeuse permet d’avoir des Pokémon de type vol alors que la Pelote Mystérieuse permet d’avoir des Pokémon de type psy ou fée.

Les habitants auront des demandes variées : certains réclameront des peluches d’une taille plus ou moins grande alors que d’autres voudront des peluches d’un type particulier. Satisfaire leurs demandes permet d’obtenir de nouveaux meubles pour décorer nos chambres.

Nous avons cinq chambres différentes que nous pouvons agencer selon nos envies. Nous choisissons un arrière-plan ainsi que les meubles et les peluches désirés. Même si les options sont limitées, il y a un certain plaisir à créer des saynètes avec nos peluches Pokémon.

Beaucoup de peluches à collectionner

Le nombre de peluches à débloquer est assez conséquent et pourra plaire à tous les fans de Pokémon. Nous avons aussi bien des « classiques », avec Pikachu, Goupix, ou encore Mew comme des choix plus étonnants comme Toxizap, Venipatte ou encore Arkéapti.

Pokémon Friends est un bon jeu… sur le principe. Les casse-têtes sont amusants, addictifs, et nous avons pris un plaisir presque coupable à tester le jeu. Le gameplay est bien pensé pour nous donner envie d’y retourner, rien que pour le plaisir de la collection et d’avoir toutes les peluches.

Maintenant, même si le jeu a des qualités indéniables, il faut aussi parler des sujets plus problématiques, en débutant par la maniabilité. Le jeu semble pensé et conçu pour mobile, ou en tout cas pour le mode portable de la Nintendo Switch. Certains mini-jeux sont presque impossibles à réaliser au niveau maximum à la manette. Il y a énormément de casse-têtes qui nécessitent de cliquer çà et là sur l’écran, comme le jeu du triangle (et carré) parfait, qui prennent deux à trois secondes en mode tactile par solution contre une dizaine de secondes en mode docké.

Avoir les jeux en accès illimité est intéressant… mais la progression ne suit pas, ce qui crée un ensemble presque incohérent et frustrant pour le joueur. Les requêtes des habitants sont volontairement bridées, limitées à une requête par jour (sauf augmentation du niveau de ville), et nous terminons avec des dizaines et des dizaines de peluches mais aucune requête pour les offrir aux habitants, ce qui nous laisse sans meuble pour décorer nos pièces. Inversement, à partir d’un certain niveau de ville nous avons un nombre beaucoup trop grand de quêtes, comme si le jeu voulait nous maintenir artificiellement dessus.

Finalement, nous avons l’impression d’avoir eu dans les mains un jeu mobile qu’il faut payer au prix fort, sans pour autant avoir un contenu et un gameplay adaptés à la Nintendo Switch. C’est dommage, car petits et grands auraient pu avoir énormément de plaisir autour de ces casse-têtes qui sont bien réalisés.

Mais un prix bien trop élevé pour un jeu aux mécaniques de jeu mobile

Le prix de Pokémon Friends est d’ailleurs certainement le plus grand repoussoir du jeu. Dix euros pour la version de base… mais quarante pour la version complète (ou quarante-cinq en cas d’achats séparés pour les deux DLCs) !

Le jeu ne justifie pas un tel tarif, surtout que ses mécaniques souvent insidieuses (du gacha pour obtenir les peluches), donnent (encore une fois) une impression de jeu mobile peu adapté au plaisir du joueur sur console.

Les graphismes restent sympathiques, ainsi que sa direction artistique qui offre un côté mignon aux peluches ainsi qu’aux puzzles. Nous avons aimé la cohérence stylistique entre chaque casse-tête et le Pokémon qui lui est lié.

La bande-son fait le travail, proposant des pistes tantôt douces, tantôt dynamiques et restent agréables à l’écoute même après plusieurs heures de jeu. Certaines finissent par être reconnaissables, mais elles sont assez dynamiques et variées et nous évitent un sentiment de répétitivité.

Nous joignons à ce test une vidéo de plus de trente minutes enregistrée par nos soins, au moment où nous découvrions le jeu sur Nintendo Switch.