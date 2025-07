L’éditeur japonais FuRyu vient de lever le voile sur Varlet, un tout nouveau RPG à l’esthétique lycéenne, prévu pour une sortie sur Nintendo Switch le 28 août 2025. Ambitieux et mystérieux, ce titre plonge les joueurs dans une intrigue paranormale située au sein de l’Académie Kousei, où réalité virtuelle, réseaux sociaux et disparitions inexpliquées s’entremêlent.

Au cœur de l’histoire, le système “Johari” : un réseau de réalité croisée utilisé par les élèves pour tout faire, de la recherche d’informations à la messagerie instantanée. Mais alors que les interactions sociales deviennent de plus en plus intenses, une légende urbaine commence à circuler dans les couloirs de l’école. Elle raconte que certains élèves dont le besoin de reconnaissance devient excessif disparaissent dans d’étranges “Glitchs”. Ces anomalies seraient habitées par des monstres capables de prendre la place des victimes dans le monde réel… sans que quiconque ne s’en aperçoive.

Le ou la protagoniste, membre des Student Support Services (SSS), un groupe de soutien dédié à la résolution des problèmes du lycée, découvre que cette rumeur est bien plus qu’un simple mythe. Des camarades sont déjà tombés dans les griffes de cette menace invisible. Le joueur devra alors intervenir pour percer le mystère, venir en aide à ses amis, renforcer les liens entre les élèves, et surtout, repousser les forces monstrueuses qui s’infiltrent dans l’établissement.

L’un des piliers de Varlet repose sur son système de statistiques Triad Stats, une mécanique inédite qui permet au joueur de définir la personnalité de son personnage à travers six attributs répartis entre la triade claire et la triade sombre. La triade claire regroupe des qualités telles que la moralité, l’empathie et l’altruisme, tandis que la triade sombre se nourrit de machiavélisme, de psychopathie et de narcissisme. Ces traits n’ont pas qu’une incidence sur les dialogues : ils influencent également les compétences passives en combat et la progression narrative. En fonction de vos choix, vous pourrez devenir un leader inspirant qui galvanise ses alliés… ou une figure redoutable qui ne recule devant rien pour atteindre ses objectifs, même au détriment des autres.

Les interactions sociales occuperont une place centrale dans l’expérience. Nouer des relations sera indispensable pour survivre, mais se lier avec trop de personnes à la fois pourrait engendrer des tensions, des malentendus ou pire encore. La construction de votre réseau d’amis deviendra alors un terrain miné, dans lequel chaque décision comptera.

Depuis son annonce, Varlet a déjà bénéficié de plusieurs bandes-annonces. La plus récente, publiée le 28 juillet, offre un aperçu détaillé du gameplay, des mécaniques relationnelles, des phases d’enquête et des affrontements au tour par tour.