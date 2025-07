Les moustaches au vent, les baffes bien placées : un périple musclé en terre inconnue !

Microids dévoile avec enthousiasme Astérix & Obélix : Mission Babylone, un tout nouveau périple haut en couleur signé Balio Studio, attendu sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC le 30 octobre 2025. Nos deux héros moustachus s’apprêtent à quitter l’Armorique pour faire résonner leurs baffes légendaires bien au-delà de leurs frontières. Une destination inédite, des Romains à recadrer, et un esprit toujours aussi irréductible !

Cette fois, direction l’Orient ! Nos héros quittent leur paisible Armorique pour une mission capitale aux confins de l’Empire Parthe, un royaume légendaire menacé par les ambitions de César. Leur objectif ? Sauver le roi Monipehni, victime d’un terrible poison concocté par l’infâme mage Embrouillahmini. Pour cela, Astérix et Obélix devront voyager à travers des terres mystérieuses, collecter les ingrédients d’un antidote… et, bien sûr, mettre une bonne raclée à quelques cohortes de Romains un peu trop sûrs d’eux.

Un jeu de plateformes riche en action, de rires et d’exotisme

Astérix & Obélix : Mission Babylone met l’accent sur le plaisir de jouer à deux, grâce à un mode coopération locale pensé pour profiter pleinement de la complémentarité entre nos deux célèbres Gaulois. Mais que l’on joue en solo ou en duo, l’expérience reste pleinement accessible et généreuse : chaque joueur pourra s’en donner à cœur joie pour terrasser les légionnaires, déjouer les pièges et progresser à travers un contenu riche et varié.

Le jeu propose quatre mondes inédits, entièrement imaginés pour ce nouvel opus, avec chacun leur ambiance visuelle, leurs mécaniques de gameplay et leurs défis spécifiques. Des paysages orientaux baignés de soleil aux recoins mystérieux de Babylone, les environnements regorgent de détails dépaysants et de clins d’œil à la BD.

Entre combats dynamiques, boss spectaculaires, niveaux rejouables et secrets bien dissimulés, l’expérience promet d’être aussi divertissante qu’explosive. Le tout porté par un ton résolument drôle et irrévérencieux, fidèle à l’univers emblématique d’Astérix.

À propos de Astérix & Obélix : Mission Babylone :

Incarnez Astérix et Obélix dans une aventure haute en couleur, jouable en solo ou en coopération locale.

dans une aventure haute en couleur, jouable en solo ou en coopération locale. Plongez dans une épopée inédite , mêlant action et humour, fidèle à l’esprit des célèbres Gaulois.

, mêlant action et humour, fidèle à l’esprit des célèbres Gaulois. Explorez quatre territoires inédits aux décors foisonnants, du désert brûlant jusqu’aux merveilles cachées de Babylone.

aux décors foisonnants, du désert brûlant jusqu’aux merveilles cachées de Babylone. Progressez à travers plus d’une vingtaine de niveaux rejouables , peuplés d’ennemis coriaces, de secrets à découvrir et de défis à relever.

, peuplés d’ennemis coriaces, de secrets à découvrir et de défis à relever. Affrontez des boss impressionnants et faites valser les Romains dans des combats dynamiques et spectaculaires.

Astérix & Obélix : Mission Babylone sera disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC le 30 octobre 2025.