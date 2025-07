Atari, bien connu pour son riche héritage vidéoludique et son retour progressif sur le devant de la scène, frappe un grand coup en annonçant le rachat de 82 % de Thunderful Group, un important acteur suédois de l’édition et du développement de jeux vidéo. Ce rachat, évalué à environ 4,5 millions d’euros, s’inscrit dans une stratégie claire d’expansion d’Atari sur le marché européen, et marque un tournant stratégique majeur pour la société.

Thunderful Group, basé à Göteborg, regroupe un ensemble diversifié de studios et de filiales, avec une activité couvrant à la fois l’édition, le développement et les services aux développeurs. Le groupe détient plus de 20 propriétés intellectuelles, dont des franchises renommées comme SteamWorld, ISLANDERS, Lost in Random ou encore Vampire’s Fall. Avec ce rachat, Atari met la main sur plusieurs studios créatifs : Coatsink, Early Morning Studio, Studio Fizbin, Thunderful Development AB, To The Sky, ainsi que les éditeurs Thunderful Publishing AB et Rising Star Games, bien connu pour avoir édité de nombreux jeux Marvelous en Europe. L’agence de consultation Robot Teddy, qui a notamment contribué à Among Us VR, fait également partie du lot.

L’accord prévoit l’émission de 333 333 334 nouvelles actions de Thunderful à un prix de 0,15 SEK l’unité, soit un total de 50 millions de SEK. Cette opération doit encore être approuvée lors d’une assemblée générale extraordinaire, prévue autour du 28 août 2025. Le conseil d’administration de Thunderful a déjà apporté son soutien unanime à la transaction, tout comme deux des plus gros actionnaires du groupe, Owe Bergsten et Brjann Sigurgeirsson, qui possèdent ensemble près de 30 % des droits de vote. Ceux-ci se sont engagés à voter en faveur de la vente.

Pour éviter une offre publique obligatoire sur le reste du capital, Atari a obtenu une dérogation de la part du Conseil suédois des marchés financiers. Le financement de la transaction se fera soit via les fonds propres d’Atari, soit par le biais d’un prêt via IRATA LLC, la holding du PDG d’Atari, Wade Rosen.

Ce dernier s’est exprimé sur l’opération en soulignant l’importance de ce rachat dans la stratégie de développement d’Atari : « Cette transaction marque une nouvelle étape clé dans le développement d’Atari avec l’expansion de ses capacités d’édition et de développement en Europe. Thunderful est reconnu pour ses jeux salués par la critique, et grâce au plan de transformation annoncé ainsi qu’à la qualité de ses équipes, nous sommes confiants quant à un retour à la croissance rentable du groupe, tout en renforçant les opérations européennes d’Atari. »

Dans la foulée, Thunderful Group a annoncé un ambitieux plan de restructuration. L’objectif est de réorganiser ses activités d’édition et de développement pour réduire ses coûts fixes et améliorer sa trésorerie. Ce plan prévoit notamment le départ de son PDG, Martin Walfisz, d’ici au 31 décembre 2025. Une réorientation qui semble nécessaire au regard des résultats annuels du groupe, avec un chiffre d’affaires de 292 millions de couronnes suédoises pour l’exercice 2024 (environ 25 millions d’euros).

Ce rachat intervient un an après une autre manœuvre marquante : l’acquisition de l’ex-rival Intellivision par Atari.