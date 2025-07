NIS America vient de confirmer la date de sortie de Disgaea 7 Complete sur Nintendo Switch 2 : le jeu débarquera le 10 octobre 2025. Cette version revisitée du tactical RPG exubérant promet de proposer l’expérience ultime de Disgaea 7, enrichie de nombreuses nouveautés et optimisations pour tirer parti de la puissance de la nouvelle cosnole.

Initialement sorti sur Switch (première génération) il y a quelques années sous le nom Disgaea 7: Vows of the Virtueless, le titre revient dans une version complète qui inclura :

Le jeu de base ,

, Tous les DLC précédemment publiés ,

, Mais aussi du contenu inédit : nouvelles histoires, personnages supplémentaires, défis exclusifs, et bien plus encore.

Un retour en force à Hinomoto

Dans cette nouvelle aventure, on retrouve Pirilika, une démone richissime passionnée par le bushido, qui débarque dans les Netherworlds d’Hinomoto pour profiter de leur culture et de leur gastronomie. Mais tout ne se passe pas comme prévu : les nouilles « sowba » et « you-don » qu’elle aime tant ont été remplacées… par des pâtes ! Derrière ce sacrilège culinaire se cache Demmodore Opener, une figure maléfique bien décidée à bouleverser les traditions.

Pour remettre un peu d’ordre (et beaucoup de chaos) dans tout ça, Pirilika fait équipe avec Fuji, un guerrier vagabond sans foi ni loi. Ensemble, ils vont tenter de sauver l’essence culturelle d’Hinomoto à grands coups de stratégies démoniaques, d’attaques délirantes et de retournements de situation rocambolesques.

Nouveautés de la version Switch 2

Disgaea 7 Complete ne se contente pas d’une simple réédition. Ce portage sur Nintendo Switch 2 profite de :

Statistiques débloquées (uncapped stats) pour les amateurs de grind infini,

pour les amateurs de grind infini, Nouveaux défis et contenus endgame , pour prolonger l’aventure au-delà des limites connues,

, pour prolonger l’aventure au-delà des limites connues, Une compatibilité étendue avec les fonctionnalités avancées de la Switch 2, notamment en matière de mémoire et d’interface.

Cette version complète se veut l’édition définitive de Disgaea 7, et s’adresse autant aux vétérans de la série qu’aux nouveaux venus curieux de découvrir un univers aussi absurde qu’addictif. Fidèle à la tradition de la saga, le jeu propose un gameplay aussi stratégique que déjanté, des personnages hauts en couleur, et la possibilité d’atteindre des niveaux stratosphériques de puissance, littéralement jusqu’à 99999999.