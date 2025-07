L’été s’invite dans Fall Guys avec la mise à jour Tropical Tides, qui débarque avec son lot de nouveautés festives et ensoleillées. Parmi toutes les améliorations proposées, la plus marquante concerne les joueurs sur Switch 2 : le jeu peut désormais y tourner à un framerate débloqué, atteignant ainsi les 60 images par seconde. Une excellente nouvelle pour ceux qui jouent à Fall Guys sur la nouvelle console de Nintendo et attendaient une expérience plus fluide.

Cette mise à jour marque aussi le lancement du Cycle 3 du mode Ranked Knockout, avec une nouvelle rotation de manches classées. Les joueurs sont invités à perfectionner leurs compétences pour atteindre le rang maximal et débloquer un tout nouveau costume : Gold Freeze.

Le thème estival est au cœur de cette mise à jour. Une grande variété de costumes inspirés de la plage et des vacances font leur apparition. De nouveaux décors, notamment le Skybox Blunderbeach, permettent de créer des niveaux entièrement dédiés à l’ambiance bord de mer. D’ailleurs, ce thème est aussi mis en avant dans le mode temporaire Blunderbeach Bonanza, qui regroupe tous les nouveaux niveaux créés par Mediatonic autour de cette esthétique tropicale.

Le mode Unranked Knockout s’enrichit également : il regroupe désormais tous les niveaux créés par Mediatonic dans un gigantesque pool de plus de 100 épreuves, qu’il s’agisse de courses, d’épreuves de survie ou de défis de précision. De quoi ravir les amateurs de variété.

Les festivités du cinquième anniversaire de Fall Guys démarrent un peu en avance, avec l’événement Anniversary Party. Ce dernier propose un nouveau défi en direct, des Mastery Challenges inédits, et la possibilité de remporter le costume de Birthday Guy. Un hommage festif à toutes les années du jeu.

Le mode Solos Chill fait également son retour le 19 août, avec des niveaux mis à jour. Il se démarque par sa nature plus détendue, permettant à tous les participants de se qualifier tant qu’ils atteignent l’objectif, une belle occasion de pratiquer à son rythme ou de jouer en famille.

La boutique se renouvelle elle aussi avec de nouveaux objets de maîtrise à collectionner contre des Kudos. On y retrouve les costumes Inspiration, Fall Ball Pro et Nyandroid.

Les outils de création ne sont pas en reste avec l’ajout du Movement Controller, de motifs dessinables, et de nouveaux objets comme des fruits géants (banane, mangue, pastèque), une couronne, une tortue gonflable nommée Tertle, un parasol, un palmier, un haricot ou encore un drapeau-couronne. Des effets visuels tels que foam et ripple, ainsi que deux nouveaux ciels (Blunderbeach et Above the Clouds) enrichissent encore davantage les possibilités offertes aux créateurs.

Enfin, plusieurs bugs ont été corrigés. Les glyphes de manettes s’affichaient parfois incorrectement sur PS et PC, certaines émoticônes étaient en basse résolution, des icônes de personnalisation disparaissaient lors du défilement, et l’éclairage des célébrations pouvait rester bloqué sur le personnage après un aperçu. Plusieurs problèmes de clipping et de rendu liés aux anciens costumes ont également été résolus.