Broken Mirror Games et Skybound Entertainment viennent de lever le voile sur le tout premier trailer de gameplay de I Hate This Place, un jeu de survie horrifique en vue isométrique, teinté d’art comic book et de références assumées aux films d’horreur des années 80.

Développé par Rock Square Thunder, ce titre inspiré du comic book nommé aux Eisner Awards de Kyle Starks et Artyom Topilin vous plonge dans un monde hostile, distordu, où chaque bruit peut trahir votre position. La sortie est prévue pour le quatrième trimestre 2025 sur Nintendo Switch, et il est déjà possible de l’ajouter à votre liste de souhaits.

Survivre dans l’enfer de Rutherford Ranch

Dans I Hate This Place, vous incarnez Elena, une survivante confrontée à des horreurs indicibles après avoir involontairement libéré une entité maléfique. Piégée dans un environnement qui semble tout droit sorti d’un cauchemar, elle devra fouiller, fabriquer, piéger et se cacher pour espérer survivre.

Le gameplay repose sur un système de crafting classique, mais bien ancré dans les codes du survival horror. Il faudra explorer les moindres recoins du Rutherford Ranch : forêts hantées, bunkers infestés, villes abandonnées… pour rassembler de quoi renforcer votre campement et repousser les assauts nocturnes.

La mécanique jour/nuit joue un rôle central. Le jour est votre unique moment de répit pour récupérer des ressources, fabriquer des outils ou tendre des pièges. Mais une fois la nuit tombée, les choses dégénèrent : les créatures deviennent plus nombreuses, plus agressives, et la simple exploration à la lueur d’une lampe torche devient une lutte pour rester en vie.

L’accent est également mis sur l’utilisation du son. La plupart des ennemis vous traquent à l’ouïe, et foncer dans le tas n’est généralement pas la meilleure option. Il faudra apprendre à manipuler l’environnement sonore : attirer les monstres vers des pièges, détourner leur attention, ou au contraire fuir en silence.

Une direction artistique qui ne passe pas inaperçue

Esthétiquement, le jeu affiche une patte graphique audacieuse, mixant les traits d’un comic book rétro avec une colorimétrie flashy, du gore stylisé, et une ambiance saturée d’éléments série B eighties. C’est autant un hommage à un style qu’un outil immersif pour faire monter la tension entre deux sursauts.

Prévu pour fin 2025 sur Nintendo Switch, I Hate This Place promet une aventure angoissante et tendue, mêlant crafting poussé, ambiance cauchemardesque, et gameplay sonore intelligent, le tout dans un écrin artistique qui a du caractère. Si vous aimez les jeux de survie qui ne vous tiennent pas par la main, celui-ci pourrait bien mériter votre attention.