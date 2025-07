Nintendo continue d’assurer le suivi logiciel de ses deux consoles hybrides, et vient de déployer la version 20.3.0 du firmware pour la Nintendo Switch 2 ainsi que pour la Nintendo Switch originale. Cette mise à jour est d’ores et déjà disponible au téléchargement pour tous les utilisateurs connectés à Internet.

Comme souvent avec ce type de correctif, Nintendo se montre avare en détails. Les notes de version officielles mentionnent simplement des améliorations générales de la stabilité du système destinées à « améliorer l’expérience utilisateur ». Il n’y a, pour l’heure, aucune indication concernant de nouvelles fonctionnalités ou des changements visibles.

Il convient de noter que la version précédente, 20.2.0, avait également apporté des optimisations de stabilité, mais incluait en plus quelques correctifs spécifiques non mentionnés par Nintendo dans les notes officielles. En effet, des utilisateurs avaient rapidement découvert que plus de 20 jeux Nintendo Switch 1 profitaient de meilleures performances sur Switch 2 après l’installation du firmware.

Cela souligne un point important : les patch notes de Nintendo ne sont pas toujours exhaustives. Il est donc possible que cette mise à jour 20.3.0 cache d’autres améliorations non documentées, notamment au niveau de la rétrocompatibilité, des temps de chargement, ou de la gestion de l’interface sur Switch 2.

Pour ceux qui souhaitent rester à jour et profiter d’une expérience optimale, il est recommandé d’installer la mise à jour dès qu’elle est disponible. Pour ce faire, il suffit de se rendre dans les paramètres de la console, puis dans l’onglet « Mise à jour de la console ». L’installation ne prend généralement que quelques minutes.

Bien que mineure sur le papier, cette mise à jour montre que Nintendo continue d’optimiser ses consoles et leur environnement logiciel. On peut donc espérer que les prochaines versions du firmware apporteront des ajouts plus concrets, notamment à l’approche de nouveaux jeux majeurs comme Metroid Prime 4: Beyond ou Mario Kart World.