La compositrice Manami Kiyota, bien connue des fans de la série Xenoblade, a récemment confirmé sur ses réseaux qu’elle collabore actuellement sur un nouveau projet non encore révélé, attisant instantanément les spéculations dans la communauté des amateurs de JRPG.

Kiyota est l’une des figures musicales associées à la saga Xenoblade, ayant contribué à la composition de chaque épisode numéroté de la série de Monolith Soft. Son style onirique et émotionnel a marqué certains des moments les plus mémorables de ces jeux. En dehors de Xenoblade, ses rares contributions dans l’industrie vidéoludique incluent quelques arrangements pour Super Smash Bros. Ultimate en 2018, un épisode de Level Up Norge la même année, et une composition pour PokéPark Wii en 2009, selon sa fiche IMDb.

L’annonce de ce nouveau projet n’a été accompagnée d’aucun détail, mais l’indice selon lequel il sera révélé prochainement laisse penser qu’il pourrait s’agir d’un jeu d’envergure. Naturellement, les regards se tournent vers Monolith Soft, le studio derrière Xenoblade, aujourd’hui plus actif que jamais, notamment avec la sortie de la Switch 2 qui ouvre de nouvelles possibilités techniques pour la série.

Si rien ne garantit à ce stade qu’il s’agisse d’un nouvel épisode de Xenoblade, plusieurs éléments viennent nourrir cette hypothèse. D’une part, le timing est troublant : lors de la précédente annonce de Manami Kiyota en amont de Xenoblade Chronicles 3, celle-ci avait laissé entendre sa participation environ quatre mois avant la révélation officielle du jeu. Ce détail a été souligné par des fans particulièrement attentifs sur les forums spécialisés, comme Famiboard, où les passionnés décortiquent chaque indice.

Il pourrait également s’agir d’un tout nouveau projet de Monolith Soft, peut-être même une nouvelle licence. Le studio a en effet exprimé par le passé son souhait de diversifier ses univers au-delà de Xenoblade, tout en maintenant des ambitions artistiques et narratives fortes.

Avec une Nintendo Direct pressentie pour les prochains jours et plusieurs rumeurs évoquant de nouveaux projets en développement chez Monolith Soft, cette information tombe à point nommé.