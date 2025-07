C’est une surprise aussi nostalgique qu’originale que propose Nintendo aujourd’hui à ses abonnés du service Nintendo Switch Online : Mario Paint, classique de la Super Nintendo sorti en 1992, fait son entrée dans l’application Super Nintendo Entertainment System – Nintendo Classics, avec une particularité bien pensée pour la Switch 2.

Les possesseurs de la nouvelle console hybride pourront profiter du jeu avec un mode souris inédit utilisant les Joy-Con 2 comme pointeur, une façon moderne de faire revivre cette expérience interactive des années 90. Pour ceux qui utilisent la Switch originale ou le modèle OLED, il est toujours possible de brancher une souris USB compatible, comme à l’époque.

Pensé comme un outil ludique et créatif, Mario Paint transforme la console en véritable atelier numérique, avec palettes de couleurs, outils de dessin, animations, et même un éditeur de musique. Les utilisateurs peuvent ainsi donner libre cours à leur imagination, composer des séquences animées, illustrer des scènes, et les accompagner d’une bande-son maison, pour des créations personnelles uniques.

Le jeu intègre également les éléments emblématiques de l’époque, comme le Coloring Book rempli de modèles à colorier ou encore le mini-jeu Gnat Attack, utilisé à l’origine pour s’exercer à manier la souris. Ce dernier est évidemment jouable avec les contrôles modernes proposés aujourd’hui.

Cette mise à jour de la collection SNES ne nécessite pas l’abonnement au Pack Additionnel. Tous les membres Nintendo Switch Online peuvent y accéder dès maintenant via le Nintendo eShop, en téléchargeant l’application dédiée.

En complément du jeu, Nintendo propose également une surprise musicale : la bande-son complète de Mario Paint, soit 19 morceaux, est désormais accessible sur l’application Nintendo Music. Celle-ci est gratuite pour les abonnés Nintendo Switch Online, et disponible sur iOS et Android.

Deux autres jeux de la collection SNES ont également reçu une compatibilité avec les contrôles souris dans cette mise à jour : il s’agit de Mario’s Super Picross et Nobunaga’s Ambition, renforçant ainsi les fonctionnalités interactives offertes par le service.

Avec l’arrivée de Mario Paint, Nintendo montre une volonté d’exploiter les capacités uniques de la Switch 2, et ravive au passage un pan de son patrimoine vidéoludique souvent oublié. On pourrait désormais s’interroger : pourquoi ne pas proposer un nouvel épisode, ou même un Super Mario Maker 3 exploitant pleinement les capacités créatives de la nouvelle console ? Surtout quand on se souvient du succès critique et commercial de Super Mario Maker 2, qui avait atteint près de 8 millions d’exemplaires vendus à la fin de 2022.

En attendant, les artistes en herbe et les nostalgiques peuvent d’ores et déjà replonger dans l’univers créatif de Mario Paint, version 2025.