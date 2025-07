Révélé pour la première fois en juin dernier, Splatoon Raiders est le tout nouvel épisode de la célèbre franchise de Nintendo, pensé exclusivement pour la Nintendo Switch 2. À l’époque de l’annonce, très peu d’informations avaient été partagées : on savait seulement que le joueur incarnerait un mécanicien explorant les mystérieuses îles Spirhalite en compagnie du trio Deep Cut, bien connu des fans de Splatoon 3.

Aujourd’hui, une fuite potentielle en provenance de Malaisie pourrait bien nous en apprendre un peu plus. Une fiche produit actualisée publiée par un revendeur local a brièvement affiché des détails inédits concernant le jeu. Même si cette information reste à prendre avec des pincettes, elle semble offrir un aperçu prometteur de ce que Splatoon Raiders pourrait proposer.

Selon cette fuite, Splatoon Raiders sortirait en 2025 et mettrait davantage l’accent sur l’aventure, l’exploration et la narration. Il ne s’agirait donc plus seulement d’affrontements en ligne colorés, mais d’une véritable quête où le joueur, dans le rôle du Mécanicien, devra faire usage de ses compétences en modification mécanique pour progresser. Le jeu introduirait également un nouveau système de quêtes, marquant un tournant plus narratif pour la licence.

Toujours selon ce même revendeur, le gameplay se concentrerait davantage sur le voyage à travers les Spirhalite Islands, avec une structure moins linéaire que celle des opus précédents. Le terme de « modifications mécaniques » suggère quant à lui l’intégration possible d’un système d’amélioration ou de personnalisation d’équipements, peut-être lié aux armes, véhicules, ou outils du Mécanicien.

Pour le moment, Nintendo n’a pas confirmé ces éléments. Toutefois, on sait que le jeu a déjà été classifié par l’ESRB, ce qui indique généralement qu’un lancement n’est pas très éloigné. L’officialisation de tous ces détails pourrait survenir dans un prochain Nintendo Direct, et si la rumeur dit vrai, une sortie avant la fin de l’année ne serait pas impossible.

