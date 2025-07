Nintendo s’apprête à lancer une toute nouvelle licence exclusive à la Switch 2 avec Drag x Drive, un jeu de sport en 3 contre 3 particulièrement original. Entièrement jouable grâce aux commandes « souris » des Joy-Con 2, ce titre promet une prise en main unique et un gameplay résolument orienté vers la compétition.

La toute nouvelle bande-annonce diffusée aujourd’hui permet de découvrir plus en détail les subtilités du jeu, aussi bien en solo qu’en multijoueur. En parallèle, Nintendo a confirmé l’arrivée imminente d’une démo jouable intitulée Drag x Drive: Global Jam.

Celle-ci sera accessible en ligne pendant trois sessions distinctes, réparties entre les 9 et 10 août. Voici les horaires exacts en heure française :

– Session 1 : le 9 août de 12h à 16h

– Session 2 : le 10 août de 2h à 6h

– Session 3 : le 10 août de 18h à 22h

Cette démo permettra aux joueurs d’essayer le tutoriel du jeu ainsi que les affrontements en ligne à 3 contre 3, uniquement pour les abonnés Nintendo Switch Online jouant sur Switch 2. Elle sera disponible au téléchargement anticipé dès le 1er août, et servira aussi de test technique pour les serveurs de Nintendo.

Dans Drag x Drive, les déplacements et actions sont effectués en glissant les deux Joy-Con 2 sur une surface plane. Avancez en les poussant ensemble, pivotez en n’utilisant qu’un seul contrôleur, et réalisez des tirs en levant la main et en faisant un mouvement de poignet. Le gameplay encourage les acrobaties avec des bonus de points pour des figures comme les sauts de lapin, les saltos ou encore les envols depuis des rampes. De plus, il est possible de saluer ses coéquipiers, applaudir ou taper dans leurs mains grâce aux commandes de mouvement.

En plus du cœur compétitif du jeu, Drag x Drive propose plusieurs modes annexes. Il sera possible de créer ou rejoindre des parcs publics (jusqu’à 12 personnes) ou privés pour jouer avec ses amis dans des matchs personnalisés. Des défis variés permettront aussi de grimper dans les classements internes des parcs. En solo, les joueurs pourront s’entraîner contre l’IA afin d’améliorer leurs réflexes et leurs tactiques.

Trois types de conducteurs sont proposés : Garde, Centre et Ailier, chacun avec ses propres statistiques. À cela s’ajoute une grande richesse d’activités annexes comme les courses dans le mode Circuit Sprint, des concours de tir, le jeu collectif Rebound Scramble ou encore la corde à sauter pour maîtriser le saut de lapin. En réussissant des défis, on pourra débloquer des trophées en jeu ainsi que de nombreux objets de personnalisation : casques, armures, châssis, pneus, couleurs, et même numéro de joueur.

Drag x Drive sortira exclusivement en téléchargement sur Nintendo Switch 2 à partir du 14 août 2025, au prix de 20€.