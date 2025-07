Nintendo vient de déployer la mise à jour 1.2.0 de Mario Kart World sur Nintendo Switch 2, un patch solide qui corrige des dizaines de bugs et affine plusieurs mécaniques de jeu. Parmi les ajustements les plus remarqués, un retour en arrière bienvenu : les circuits à tours font leur grand retour dans les sélections en ligne, après une baisse de fréquence controversée lors de la précédente mise à jour.

Côté gameplay, plusieurs nouveautés viennent enrichir les options de course. En mode VS solo, on peut désormais désactiver les pilotes contrôlés par l’IA avec l’option “No COM”. Autre ajout : la possibilité de courir uniquement avec des champignons via une nouvelle règle d’objets. Les amateurs de contre-la-montre peuvent enfin visionner un replay après avoir téléchargé une donnée fantôme, tandis que les spectateurs des modes “Knockout Tour” et “Balloon Battle” peuvent choisir précisément quel joueur suivre.

Les parties multijoueurs bénéficient elles aussi de quelques améliorations de confort. Une jauge indique désormais le temps d’attente avant la prochaine course ou bataille. Et avec l’outil CameraPlay, le jeu retient désormais la position et la taille du curseur jusqu’à la fermeture du jeu, sauf si le nombre de joueurs change, auquel cas tout revient aux paramètres par défaut.

Sur la carte “Free Roam”, un petit détail visuel récompense les joueurs qui collectent tous les éléments : les numéros changent de couleur une fois tous les P Switches, panneaux “?”, et médaillons Peach rassemblés.

L’intelligence artificielle a également été réajustée. Les COM sont désormais plus faibles dans tous les modes sauf en bataille. Le boomerang vise moins bien, les champignons triple dash sont plus rares en bas du classement, sauf si les règles d’objets sont définies sur “Frénétique”. Les blocs “?” sont eux un peu plus fréquents.

Petit bonus d’immersion au départ des courses : si vous appuyez trop tôt sur A, les roues tourneront dans le vide… sans perte de vitesse, contrairement à d’anciens opus.

Mais ce patch est surtout une vaste opération de débogage. Nintendo a nettoyé une longue liste de problèmes qui affectaient les véhicules, objets, collisions ou l’affichage de certaines interfaces. Parmi les plus notables : les joueurs ne devraient plus flotter dans les airs après un saut raté, se retrouver coincés dans des barrières invisibles, ni tomber dans le vide à cause d’un Bullet Bill mal timé. Plusieurs circuits, comme “Bowser’s Castle”, “Wario Shipyard”, “Choco Mountain” ou encore “Rainbow Road”, ont été retouchés pour corriger des erreurs de terrain ou de placement d’objets.

Mario Kart World – Notes de mise à jour version 1.2.0

Général

Dans le mode « VS Race » en solo, l’option « Pas de COM » a été ajoutée aux règles COM.

Dans le mode « VS Race » en solo et multijoueur, une nouvelle règle d’objets « Champignons uniquement » a été ajoutée.

Il est désormais possible de choisir « Voir le replay » après avoir téléchargé une donnée fantôme dans les contre-la-montre.

Lors des parties spectateurs dans les modes « Knockout Tour » et « Bataille de ballons » en « Jeu en ligne », « Jeu local sans fil » et « Jeu en LAN », on peut désormais choisir quel joueur observer.

Le temps d’attente avant le début de la prochaine course ou bataille est maintenant affiché en « Jeu en ligne », « Jeu local sans fil » et « Jeu en LAN ».

En utilisant le mode CameraPlay dans les modes multijoueur et en ligne, le jeu mémorise désormais la position et la taille du curseur de la caméra jusqu’à la fermeture du jeu.

Si le nombre de joueurs change, la position et la taille du curseur reviennent à leur état d’origine.

Sur la carte « Exploration libre », une fois que tous les interrupteurs P, panneaux « ? » et médaillons Peach sont rassemblés, la couleur des différents numéros change.

Les COM ont été rendus plus faibles dans tous les modes sauf en « Bataille ».

Le ciblage du boomerang a été affaibli.

La probabilité d’obtenir un champignon triple boost en étant en bas de classement a été diminuée, sauf si les règles d’objets sont définies sur « Frénétique ».

La probabilité d’obtenir un bloc « ? » a été augmentée (hors règle « Frénétique »).

Une animation de roue en patinage a été ajoutée lorsqu’on appuie trop tôt sur le bouton A (accélération) au départ d’une course.

Le joueur ne perd plus de vitesse même si les roues patinent au départ.

La fréquence des circuits à tours a été augmentée dans la sélection lors du choix de la prochaine course en « VS Race » et en course sans fil.

Correction de bugs