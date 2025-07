Nippon Ichi Software (NIS) a brièvement levé le voile sur un nouveau jeu prévu pour 2026 avant de supprimer le tweet original. Intitulé ほの暮しの庭 (Le Jardin de Hono, traduction maison), ce titre se présente comme une simulation de vie à la campagne. Il est prévu sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5 et PC (Steam), avec une date de sortie fixée au 30 juillet 2026.

Le projet est décrit comme une « nouvelle œuvre complète » réalisée par l’équipe derrière Yomawari, une série connue pour ses jeux d’aventure atmosphériques et mélancoliques. Cette fois, le ton semble plus doux et apaisant : le visuel promotionnel montre une jeune fille explorant un jardin luxuriant, mêlant nature, ruines et lumière tamisée.

L’annonce évoquait aussi une édition limitée comprenant des objets bonus, disponible en précommande. Toutefois, aucune information officielle n’a été publiée sur les canaux internationaux, et le tweet d’origine a été supprimé peu après sa publication, ce qui pourrait indiquer un lancement prématuré de la campagne marketing.

Pour l’instant, ni bande-annonce ni site officiel n’ont été mis en ligne, mais l’apparition de ce visuel laisse penser que l’annonce complète est imminente.

NIS n’a pas encore commenté la suppression du message.