SEGA et Lizardcube ont le plaisir d’annoncer que la démo gratuite de SHINOBI: Art of Vengeance est disponible en téléchargement sur PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X|S, Steam et Nintendo Switch, en prévision de la sortie du jeu complet le vendredi 29 août.

SHINOBI: Art of Vengeance est le tout nouveau jeu de plateformes d’action en 2D de Lizardcube, l’équipe à l’origine du beat’em all Streets of Rage 4. On y suit l’histoire du héros culte, maître des arts martiaux ninja : Joe Musashi, qui part en quête de vengeance à travers de nombreux niveaux et environnements différents. Avec ses boss hauts en couleur, son système de combat complexe et un gameplay aussi fluide qu’exaltant, SHINOBI: Art of Vengeance laisse les joueurs libres d’attaquer et de réagir aux situations comme ils le souhaitent, en leur proposant toujours plus de choses à découvrir.

Dans cette démo gratuite, les joueurs pourront explorer le premier niveau du jeu, le Village Oboro, tout en surpassant les ennemis et les pièges dans de magnifiques environnements dessinés à la main. Une fois le niveau terminé, prouvez votre talent en rejouant en mode Arcade afin d’obtenir le meilleur score et tentez de découvrir les passages secrets. Afin d’offrir la meilleure expérience aux joueurs, la démo propose de débloquer certaines capacités qui ne sont normalement disponibles que bien plus tard dans le jeu.

Il est possible de précommander numériquement SHINOBI: Art of Vengeance. Les fans qui précommandent le jeu en version numérique profiteront de 10 % de remise et recevront le costume d’arcade original et l’amulette du chasseur de fortune. Vous pouvez précommander l’édition Standard physique de SHINOBI: Art of Vengeance dans la région EMEA sur PlayStation 5, Nintendo Switch et PC. Les fans peuvent aussi commander l’édition Collector en exclusivité sur le site Internet de Limited Run Games.

Les fans qui ouvrent un compte SEGA, ainsi que ceux qui en possèdent déjà un, pourront lier leur plateforme préférée afin d’obtenir une tenue bleue SEGA pour Joe quand le jeu sortira, le 26 août (disponible jusqu’au 29 septembre 2025).