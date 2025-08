Huit ans après sa sortie initiale, la Nintendo Switch 1 va voir son prix grimper aux États-Unis. Nintendo of America a confirmé aujourd’hui une hausse tarifaire qui entrera en vigueur le 3 août 2025, justifiée officiellement par des “conditions de marché” et un besoin d’alignement fiscal.

Ce réajustement ne concerne pas la Switch 2, mais toute la gamme Switch 1 est affectée, y compris les modèles OLED, classique et Lite. Il fait suite à une décision similaire prise au Canada fin juin, et pourrait bientôt toucher d’autres territoires.

Voici les nouveaux tarifs appliqués dès ce dimanche :

Nintendo Switch OLED : 399,99 $ (+50 $)

(+50 $) Nintendo Switch classique : 339,99 $ (+40 $)

(+40 $) Nintendo Switch Lite : 229,99 $ (+30 $)

Des enseignes comme Target ont déjà mis à jour leurs étiquettes, ce qui confirme que l’ajustement est imminent.

Mais ce n’est pas tout : la hausse ne touche pas uniquement les consoles. Certains accessoires Nintendo Switch, plusieurs Amiibo, quelques accessoires Switch 2 et même la fameuse horloge parlante « Alarmo » verront aussi leur prix augmenter. Nintendo n’a pas précisé précisément les produits concernés, ni les montants exacts de chaque ajustement. En revanche, les jeux Switch 1 et Switch 2, qu’ils soient physiques ou dématérialisés, ne sont pas concernés pour l’instant, pas plus que les abonnements Nintendo Switch Online. Nintendo prévient toutefois que d’autres ajustements tarifaires “pourraient être nécessaires à l’avenir”.

Cette décision peut surprendre alors que la Switch 1 approche de la fin de son cycle de vie. Mais en augmentant le prix d’une console encore populaire, Nintendo semble chercher à maintenir ses marges face à des coûts en hausse tout en préparant le terrain pour la montée en puissance de la Switch 2, vendue à 449,99 $.