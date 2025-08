Bonne nouvelle pour les fans de Mortal Kombat : Mortal Kombat Legacy Kollection pourrait bien sortir en version physique complète sur Nintendo Switch 2, contrairement à une grande partie des jeux tiers présentés récemment qui se contentent d’un Game-Key Card.

L’information vient du revendeur canadien Video Games Plus, qui a mis en ligne les précommandes de l’édition standard et de l’édition deluxe. Sur les réseaux, le site précise explicitement que la version Switch 2 sera bien sur cartouche, et non une simple boîte vide avec un code de téléchargement. L’édition deluxe est affichée à 114,99 $ CAD et inclurait un steelbook ainsi que d’autres bonus physiques encore non dévoilés. L’édition standard, quant à elle, est proposée à 79,99 $ CAD.

Même si les fiches produits ne mentionnent pas toujours clairement la nature « cartouche » du produit, l’absence des habituels marquages Game-Key sur l’artwork laisse fortement penser que cette version échappera au format dématérialisé déguisé. Une confirmation plus officielle pourrait intervenir très prochainement, notamment à l’occasion du Legacy Kollection Developer Panel, prévu lors de l’EVO Showcase.

Legacy Kollection est développé par Digital Eclipse, studio reconnu pour ses excellentes compilations de classiques rétro (TMNT Cowabunga Collection, Atari 50…). La collection s’annonce comme un hommage complet aux origines de Mortal Kombat, avec plusieurs titres mythiques et du contenu bonus inédit.

Points clés de Mortal Kombat: Legacy Kollection

Plusieurs versions emblématiques : Inclut les versions arcade originales, les adaptations cultes sur Super NES, Mega Drive/Genesis, Game Boy, Game Gear, Sega 32X, Game Boy Advance, et d’autres versions plus rares.

: Inclut les versions arcade originales, les adaptations cultes sur Super NES, Mega Drive/Genesis, Game Boy, Game Gear, Sega 32X, Game Boy Advance, et d’autres versions plus rares. Documentaire interactif : Plongez dans les coulisses de la saga avec de nouvelles interviews d’Ed Boon, John Tobias, Dan Forden, John Vogel et bien d’autres développeurs historiques.

: Plongez dans les coulisses de la saga avec de nouvelles interviews d’Ed Boon, John Tobias, Dan Forden, John Vogel et bien d’autres développeurs historiques. Jeu en ligne : Les modes multijoueurs sont jouables en ligne avec un netcode rollback pour des combats fluides et réactifs, même à distance.

: Les modes multijoueurs sont jouables en ligne avec un netcode rollback pour des combats fluides et réactifs, même à distance. Chronologie complète : Découvrez l’histoire des royaumes d’Earthrealm, Outworld et Edenia avec des lignes du temps détaillées pour chaque personnage.

: Découvrez l’histoire des royaumes d’Earthrealm, Outworld et Edenia avec des lignes du temps détaillées pour chaque personnage. Accès total aux secrets : D’un simple bouton, déverrouillez tous les personnages cachés, accédez aux menus développeurs, et personnalisez votre expérience sans tricherie.

Cette sortie physique complète sur Switch 2 serait un vrai bol d’air pour les collectionneurs et les amateurs de cartouches, à l’heure où de nombreux éditeurs privilégient des solutions hybrides peu satisfaisantes pour les versions physiques.