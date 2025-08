2K Sports a levé le voile sur NBA 2K26, qui sortira le 5 septembre 2025 sur consoles, dont la Nintendo Switch 2, avec une foule d’améliorations pensées pour les systèmes dits « Gen 9 ». Les joueurs Switch peuvent enfin espérer une expérience digne des versions PlayStation 5 et Xbox Series.

ProPLAY : le moteur qui change tout

Au cœur des nouveautés se trouve le moteur ProPLAY, une technologie déjà présente dans NBA 2K24, mais qui évolue ici de façon spectaculaire. En utilisant des séquences réelles de matchs NBA, le jeu reproduit les mouvements, animations et styles propres à chaque joueur avec un réalisme impressionnant.

Ce nouveau moteur s’accompagne d’un système dynamique de mouvements, qui fait de NBA 2K26 l’épisode le plus fluide et le plus naturel à ce jour. Les déplacements, les changements d’appuis et les mouvements sans ballon gagnent en crédibilité et immersion.

Tirs rythmiques : place au skill

NBA 2K26 repousse aussi les limites du « Rhythm Shooting », système de tir introduit précédemment. Les tirs ne sont plus qu’une simple affaire de timing : le mouvement du stick influence directement l’animation du tir, du début jusqu’au relâchement. Un système qui permet de contrôler la rapidité du tir, d’ajuster face aux défenseurs et de rendre chaque panier plus gratifiant.

Un gameplay offensif enrichi

L’attaque gagne en profondeur avec l’ajout de nouveaux tirs au poste (baby hooks, shimmy floaters…), et la personnalisation complète des layups. Il est désormais possible de combiner les styles de stars NBA pour créer son propre arsenal offensif : euro-steps à la Harden, flotteurs à la Curry, spins à la Jokic…

Autre nouveauté majeure : le « Green or Miss », qui impose une précision maximale dans les tirs sur les modes compétitifs. Seuls les tirs parfaitement exécutés ont une chance de rentrer, accentuant le rôle du talent et du timing.

Défense physique et rebonds maîtrisés

Le jeu défensif a aussi été peaufiné : nouveaux contacts physiques, repositionnement plus intelligent sous le cercle, et introduction d’un système de timing pour les rebonds. Un indicateur visuel apparaît désormais sous le joueur pour maximiser les chances de récupérer le ballon au bon moment.

Contrôles retravaillés et liberté totale

NBA 2K26 introduit des contrôles inédits pour fluidifier l’expérience :

Quick Protect pour protéger le ballon des interceptions

pour protéger le ballon des interceptions Catch-and-shoot sans chute du ballon

Euro-steps au ralenti pour perturber la défense

pour perturber la défense Contrôles dédiés aux wrap passes et variations sur les alley-oops

et variations sur les alley-oops Orientation libre lors des écrans pour piéger les défenseurs

Le tout s’accompagne d’une vitesse de jeu globale accrue, ce qui encourage la prise de décision rapide.

Une IA beaucoup plus réactive

L’intelligence artificielle fait un bond avec une nouvelle logique offensive drive-and-kick, capable de sortir du schéma classique des systèmes pour créer du jeu de façon organique.

En défense, l’IA s’adapte mieux aux menaces, améliore ses aides, ses rotations et ses fermetures sur les tireurs. L’introduction du freelance engine MyPLAYER permet aussi à vos coéquipiers IA d’agir de façon plus cohérente, même quand vous n’avez pas le ballon.

Coach virtuel et apprentissage intégré

Pour mieux accompagner les joueurs, NBA 2K26 enrichit la fonction Learn 2K, avec des tutoriels intermédiaires qui couvrent les gestes techniques, la lecture du jeu et les nouvelles mécaniques introduites.

Et sur Nintendo Switch 2, alors ?

Toutes ces nouveautés seront disponibles sur Nintendo Switch 2, qui bénéficie de la puissance nécessaire pour exploiter ProPLAY dans son intégralité. Les animations plus fluides, le moteur de mouvements dynamique, les collisions réalistes et les effets visuels améliorés seront au rendez-vous.

Attention toutefois : la version Switch 1 ne proposera pas toutes ces avancées techniques.