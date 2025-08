THQ Nordic vient d’officialiser ce que les fans attendaient : SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide sortira le 18 novembre 2025, notamment sur Nintendo Switch 2. Confirmée après plusieurs fuites, cette nouvelle aventure du célèbre habitant de Bikini Bottom proposera une bonne dose de folie fantomatique, de plates-formes améliorées et de boss spectaculaires.

Développé par Purple Lamp Studios (à qui l’on doit Battle for Bikini Bottom: Rehydrated), ce nouvel épisode place SpongeBob et Patrick en duo de choc pour contrer la menace surnaturelle qui ronge leur monde. Le Roi Neptune et le Hollandais Volant provoquent un chaos spectral incontrôlable, et seuls nos deux compères maladroits peuvent empêcher la « ghostification » totale de l’univers.

Un gameplay coopératif revisité

Le jeu s’appuie sur la complémentarité entre les deux héros. Patrick obtient cette fois de nouvelles capacités comme le grappin et le creusage, qui viendront enrichir les phases d’exploration et de résolution d’énigmes. Quant à SpongeBob, il reste fidèle à ses mouvements classiques mais bénéficie d’animations et de mécaniques retravaillées.

Les fans retrouveront avec plaisir les activités cultes de la licence, comme la glissade, les balades en rocher ou encore le ghostboarding, revisitées pour l’occasion avec plus de fluidité et de précision.

Des environnements emblématiques et des boss XXL

Le voyage s’étendra bien au-delà des sentiers battus avec des lieux inédits comme le Palais de Neptune, la ville d’Atlantis ou encore le Mont Bikini. Chacune de ces zones sera ponctuée de combats épiques contre des figures majeures de l’univers : Hibernation Sandy, King Neptune et le Flying Dutchman feront partie des affrontements clés.

Un doublage aux petits oignons

Autre point fort : le jeu sera entièrement doublé par les voix officielles de la série, et ce dans plusieurs langues, dont l’anglais, le français, l’allemand, l’espagnol, le portugais brésilien et le japonais. Ce choix souligne l’ambition de THQ Nordic de proposer une expérience fidèle à l’esprit original de la série, tout en séduisant un public international.

Une aventure accessible et pleine de fun

Vendu à 39,99 $ / 34,99 £ / 39,99 € / 59,95 $AU / 5.720 ¥, Titans of the Tide se positionne comme un jeu grand public, fun, accessible et familial. L’objectif assumé : faire rire, faire bouger et faire plaisir aux fans de toutes générations, tout en modernisant une formule déjà très appréciée. Le jeu sera également disponible sur PlayStation 5, Xbox Series et PC via Steam.