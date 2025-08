Le Nintendo Direct Partner Showcase n’a pas seulement surpris par les annonces qu’il contenait, mais aussi par ce qu’il n’a pas montré. Le journaliste britannique Christopher Dring, rédacteur chez GamesIndustry.biz, a affirmé sur X (anciennement Twitter) qu’au moins trois jeux pourtant confirmés par leurs éditeurs comme “100 % présents” n’ont finalement pas été diffusés pendant l’événement. Dring précise que l’information ne venait pas de rumeurs, mais bien directement des entreprises concernées.

« Juste pour dire à quel point ces choses peuvent changer », a-t-il commenté en réponse à un utilisateur remettant en cause ses sources. S’il ne donne aucun nom, les jeux en question sont supposés être des titres de premier plan, étant donné la certitude avec laquelle les éditeurs semblaient compter sur leur présence.

Cette situation illustre une fois de plus le fonctionnement opaque et imprévisible des Nintendo Direct, en particulier les formats “Partner Showcase”, qui dépendent souvent d’un alignement stratégique entre Nintendo et les éditeurs tiers. Que les jeux aient été décalés à un autre événement, repoussés pour des raisons de production ou simplement écartés par Nintendo, aucune explication officielle n’a été donnée.

There were at least 3 games I was told were ‘100%’ in that Nintendo Partner Direct that clearly weren’t. Just goes to show how these things change.

— Christopher Dring (@Chris_Dring) July 31, 2025