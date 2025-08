L’annonce d’Octopath Traveler 0 lors du Nintendo Direct Partner Showcase a fait grand bruit — mais pas seulement pour ses graphismes en HD-2D toujours aussi somptueux. Le nouveau RPG de Square Enix, prévu pour décembre 2025, sortira à la fois sur Nintendo Switch 1 et Nintendo Switch 2, mais sans compatibilité croisée ni option de mise à niveau. En plus de ne sortir qu’en Anglais, c’est là aussi que le bât blesse.

Sur le réseau social Bluesky, Square Enix a confirmé noir sur blanc : il ne sera pas possible de passer de la version Switch 1 à la version Switch 2, même via un Upgrade Pack. Un choix qui dénote, alors que plusieurs éditeurs ont déjà proposé ce genre de solution pour aider les joueurs à faire la transition entre les deux générations de consoles. Pire encore pour les joueurs Switch 2 en quête d’un exemplaire physique : la version physique Switch 2 d’Octopath Traveler 0 sera distribuée au format Game-Key Card, ce qui signifie que la cartouche ne contient pas le jeu. Elle agit simplement comme une clé : il faudra l’insérer pour télécharger les 5 Go du jeu, et la garder dans la console pour y jouer.

Ce format, introduit par les éditeurs tiers avec la Switch 2, ne fait pas l’unanimité. Bien que certaines personnes apprécient d’avoir un boîtier à collectionner ou à revendre, beaucoup dénoncent l’absence de données sur la cartouche, le besoin permanent d’une connexion Internet pour la première utilisation, et la nécessité d’avoir la clé insérée pour lancer le jeu, même après installation. La frustration est d’autant plus grande ici qu’il aurait été logique, comme pour d’autres titres récents, de permettre aux possesseurs de la version Switch 1 de télécharger un Upgrade Pack sur Switch 2. Ce compromis, bien qu’imparfait, aurait permis d’éviter le double achat.

À défaut, Square Enix se montre catégorique : « Veuillez vous assurer d’acheter la bonne version », indique le communiqué. Aucun plan d’évolution n’est prévu à ce jour, ce qui place les acheteurs face à un choix peu engageant : acquérir une version Switch 1 plus complète en physique mais non évolutive, ou opter pour une Game-Key Card Switch 2.