Dans un paysage RPG saturé de remakes et de suites, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (AoE) surgit comme une bouffée d’air frais. Dévoilé lors du Nintendo Direct de juillet 2025 avec une démo immédiate sur Switch 2, ce nouveau-né de Team Asano (Bravely Default, Octopath Traveler) fusionne l’ADN de Secret of Mana, la structure de Chrono Trigger et le level design de Zelda: A Link to the Past dans un écrin HD-2D étincelant. Notre plongée exclusive de 10+ heures dans la démo révèle un jeu ambitieux, aux mécaniques surprenantes et au potentiel phénoménal.

Philabieldia – un monde déchiré par le temps

L’univers de The Adventures of Elliot: The Millennium Tales se déroule mille ans après la disparition des Mythos, une époque légendaire balayée par des conflits oubliés. Le continent de Philabieldia est aujourd’hui scindé en deux : d’un côté, le Royaume de Huther, ultime refuge de l’humanité, protégé par la magie ancestrale de la princesse Heuria ; de l’autre, les Territoires Sauvages, dominés par des tribus de bêtes intelligentes organisées en sociétés guerrières.

Au cœur de ce monde fracturé, Elliot, un jeune aventurier inspiré visuellement par le job de Red Mage de Final Fantasy, partage son périple avec Faie, une fée invisible aux yeux des autres, malicieuse mais essentielle à l’histoire. Leur duo rappelle l’esprit de The Legend of Zelda, mais l’écriture mise davantage sur leur complicité et un vrai développement narratif partagé.

Le point de bascule du scénario est la découverte de la Porte du Temps dans les ruines d’Uldamar. Cet artefact oublié permet de voyager entre passé et présent. D’après les fichiers texte contenus dans la démo, les choix opérés dans le passé influencent directement la configuration du monde actuel. Par exemple, détruire un ancien barrage crée un lac dans la Philabieldia de l’an 1026.

L’ensemble évoque clairement Radiant Historia, tant dans l’ampleur du récit que dans sa mécanique temporelle. Les notes de conception confirment l’existence de quêtes à embranchements multiples liés à la chronologie. Le défi sera cependant d’éviter la lassitude des boucles répétitives, comme cela a pu être reproché à Bravely Default. La démo montre déjà quelques variations subtiles dans les dialogues suite à un saut temporel, promettant un système narratif réactif et évolutif.

L’ADN de Zelda revisité par Team Asano

Le gameplay de The Adventures of Elliot: The Millennium Tales repose sur une approche tactique qui combine changement d’armes en temps réel, combos contextuels et gestion de ressources. Chaque arme dispose de ses propres usages et combos spéciaux : l’épée est idéale pour les combats rapprochés avec une attaque chargée qui brise les gardes ennemies, l’arc permet de tirer à distance bien que son imprécision nécessite de l’anticipation, les bombes sont efficaces contre les ennemis blindés avec une explosion à retardement, la faucille sert à la fois d’arme circulaire et de grappin pour attirer les ennemis ou les objets, tandis que le marteau inflige de lourds dégâts et peut briser des rochers en générant une onde de choc.

L’un des apports majeurs de cette version est l’introduction des Magicithes, des gemmes customisables au nombre de plus de 40. Elles modifient les effets des armes – comme une chaîne empoisonnée pour l’épée ou des flèches à tête chercheuse – à travers un système de slots limité qui évoque celui des badges de Paper Mario. La sélection et la synergie entre Magicithes deviennent rapidement cruciales pour adapter son style de jeu à chaque affrontement.

Le blocage parfait devient une mécanique essentielle face aux boss. En réussissant un blocage avec un timing précis, le joueur peut étourdir l’adversaire et déclencher un Counter Rush, un enchaînement gratuit qui inverse l’élan du combat. Faie, l’acolyte de toujours, agit automatiquement en soutien en solo (soins, collecte d’objets, diversion), mais peut être contrôlée en coop local pour activer ses compétences en temps réel.

Le boss design est soigneusement calibré pour encourager l’utilisation complète de l’arsenal. Le Seigneur des Gouffres, un poisson géant cuirassé, oblige à combiner bombes et grappin pour briser ses écailles. Le Golem de Chronos, quant à lui, ne devient vulnérable qu’en renvoyant ses propres projectiles grâce au marteau, transformant la défense en stratégie d’attaque.

Le génie du Level Design

L’exploration du monde repose sur des mécaniques à la fois classiques et inventives. Le joueur peut téléporter Elliot jusqu’à la position de Faie, placée via le stick droit, pour franchir précipices et pièges. Le dash aérien, combiné à des éléments environnementaux comme des dalles qui s’effondrent ou des courants de vent, rend certaines sections de plates-formes rythmées et exigeantes.

Les donjons se distinguent par leur construction en plusieurs couches. La caverne d’Uldamar utilise des sables mouvants et des trous entre étages, tandis que la forêt de Lumisylve propose des énigmes à base de miroirs solaires et de végétation entravante.

Le monde ouvert est truffé de salles défis — plus de vingt dans la démo — proposant des mini-donjons spécialisés : vagues d’ennemis, parcours de précision, épreuves chronométrées. À la clé, des cœurs supplémentaires ou de nouvelles Magicithes. Des secrets classiques mais toujours efficaces ponctuent l’exploration : fissures murales à faire sauter, buissons à faucher, salles camouflées derrière des cascades, en hommage évident à la série Zelda.

Un léger bémol subsiste dans le rythme de jeu : le respawn des ennemis est trop rapide lorsqu’on change de zone, nuisant à la sensation de progression. Les développeurs envisagent un correctif via un minuteur ajustable ou l’instauration de zones sécurisées temporairement après avoir été nettoyées.

Dans son ensemble, le système de combat et d’exploration de Elliot s’annonce comme l’un des plus aboutis de l’ère HD-2D, combinant des mécaniques classiques éprouvées à une exécution moderne, fluide et riche en possibilités.

Le showcase de la Switch 2

La version démo d’Elliot: The Millennium Tales sur Nintendo Switch 2 démontre déjà une maîtrise impressionnante de la nouvelle console, notamment sur le plan technique. En mode docké, le jeu tourne en 1440p avec une mise à l’échelle DLSS, tandis que la version portable affiche un solide 900p, le tout à un framerate de 60 fps maintenu environ 90 % du temps. Les rares chutes observées surviennent dans des environnements complexes comme le désert de feu, saturé en effets de particules. Les temps de chargement sont quant à eux quasi inexistants : moins de trois secondes entre deux zones, grâce au SSD interne de la console.

Les développeurs ont déjà identifié quelques axes d’optimisation. L’ajout d’un réticule dynamique pour l’arc est prévu afin d’améliorer la lisibilité en combat à distance. Une meilleure gestion de la profondeur de champ est également en chantier, certaines scènes offrant une perspective trompeuse sur les plateformes à atteindre. Une option de configuration graphique a aussi été évoquée, avec un mode “Performance” ciblant 1080p à 60 fps, et un mode “Qualité” bloqué à 4K et 30 fps, selon les préférences des joueurs.

Sur le plan artistique, Elliot confirme son ambition. Chaque zone regorge d’éléments visuels distinctifs. Le désert d’Ignis combine pierres incandescentes suspendues dans les airs et tornades de sable animées avec une fluidité impressionnante en 2.5D. Le lac Temporel, lui, offre un rendu pastel hypnotique, avec des reflets qui se déforment subtilement à chaque saut dans le temps, accentuant la thématique narrative du jeu.

Le bestiaire témoigne lui aussi d’un soin tout particulier. Slimes électriques, loups des steppes et golems millénaires affichent des designs fortement inspirés de l’univers de Yoshitaka Amano, entre onirisme et étrangeté. Ce choix artistique renforce l’identité visuelle du titre, déjà solidement portée par la finesse du pixel art et les animations détaillées.

Une attente déjà palpable

La démo d’Elliot: The Millennium Tales révèle un RPG d’action ambitieux, porté par un système de combat dense, une exploration gratifiante et une direction artistique qui sublime le style HD-2D. Mais au-delà de ses qualités visuelles, c’est surtout son potentiel narratif et structurel qui intrigue.

Parmi les opportunités à surveiller de près : le voyage temporel étendu, mentionné dans les fichiers de la démo, qui suggère la présence de quatre époques jouables, de l’Âge des Mythos à la Guerre des Tribus. Cette mécanique, si pleinement exploitée, pourrait bouleverser la structure du récit en temps réel et la géographie même du monde. La customisation promet aussi d’être un pilier majeur du gameplay, avec deux arbres de compétences distincts : l’un centré sur le style de combat d’Elliot, l’autre sur les capacités magiques de Faie. Autre attente non confirmée mais envisagée : une coopération en ligne. Vu l’architecture du jeu, une telle fonctionnalité serait techniquement possible et viendrait compléter les sessions locales déjà bien pensées.

Mais tout n’est pas parfait. Côté gameplay, certaines armes souffrent d’un déséquilibre flagrant : la faucille-chaîne est surpuissante alors que l’arc manque d’impact et d’utilité. Enfin, malgré son habillage somptueux, l’univers du jeu emprunte parfois un peu trop aux codes de Zelda : pots cassables, herbes à faucher, temples aux ambiances forestières ou désertiques déjà vues.

Malgré ces réserves, la question demeure : Elliot peut-il s’imposer comme la nouvelle référence RPG de la Switch 2 ? À ce stade, les arguments sont solides. Son système de combat, enrichi par les Magicithes, offre une vraie profondeur. L’exploration, soutenue par des donjons bien construits et des secrets bien dissimulés, incite à l’immersion. L’aspect visuel, quant à lui, pousse le HD-2D à un niveau jamais atteint auparavant. Et surtout, son approche du voyage temporel, si bien exploitée, pourrait offrir une narration réellement dynamique et innovante.

En l’état, Elliot: The Millennium Tales ne réinvente pas tout, mais il assemble les meilleures idées du genre avec une précision remarquable. Il lui reste à muscler son écriture et à affiner quelques équilibres, mais s’il tient ses promesses, il pourrait bien devenir le premier grand RPG exclusif à marquer l’ère Switch 2.

Premières impressions

Avec son gameplay audacieux et ses mécaniques temporelles prometteuses, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales pourrait devenir un RPG culte de la Switch 2 dès 2026. La démo, déjà addictive malgré ses défauts, prouve que Team Asano vise plus haut qu’Octopath. Si le scénario exploite son concept de voyage dans le temps et qu’Elliot gagne en charisme, ce titre pourrait marquer une nouvelle ère pour les RPG d’action.

Information : La démo a pour but principal de présenter les fonctionnalités d’exploration et de combat. Le contenu peut différer de celui de la version complète du jeu. Les données de sauvegarde de la démo ne pourront pas être transférées vers la version complète. Cette démo inclut une fonctionnalité en ligne pour analyser les interactions des joueurs avec le jeu. Les données analytiques seront recueillies lorsqu’une connexion à Internet sera établie. Aucune fonctionnalité en ligne n’est prévue pour la version complète.