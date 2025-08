THQ Nordic ouvre le bal des promotions d’août sur l’eShop Switch, avec une sélection de jeux en forte réduction jusqu’au 14 août 2025. Que vous soyez amateur de RPG, de jeux de catch ou de stratégie tactique, il y a de quoi faire le plein sans vider votre portefeuille.

Parmi les offres à ne pas manquer, Battle Chasers: Nightwar passe de 39,99 € à 11,99 €. Ce RPG au tour par tour inspiré des JRPG classiques combine exploration de donjons et combats stratégiques dans un univers tiré du comics culte de Joe Madureira.

Autre jeu phare, le remake Epic Mickey: Rebrushed, revisite du classique Wii, est proposé à 26,99 € au lieu de 59,99 €. C’est actuellement son prix le plus bas et un bon moyen de redécouvrir le monde de la désolation à travers les pinceaux de Mickey.

Pour les fans de catch, AEW: Fight Forever chute à 19,99 €, soit 50 % de réduction. Du côté des jeux plus confidentiels, Rebel Cops, un tactical dans lequel vous dirigez une escouade de flics face à des gangs mafieux, s’affiche à seulement 2,99 €.

Voici la liste complète des promotions :

– AEW: Fight Forever – 19,99 € (au lieu de 39,99 €)

– Battle Chasers: Nightwar – 11,99 € (au lieu de 39,99 €)

– Epic Mickey: Rebrushed – 26,99 € (au lieu de 59,99 €)

– Gothic Classic – 17,99 € (au lieu de 29,99 €)

– Legend of Kay Anniversary – 8,99 € (au lieu de 29,99 €)

– Rebel Cops – 2,99 € (au lieu de 9,99 €)

– Risen – 13,49 € (au lieu de 29,99 €)

– Sphinx and the Cursed Mummy – 8,99 € (au lieu de 29,99 €)

– The Book of Unwritten Tales 2 – 8,99 € (au lieu de 29,99 €)

– The Raven Remastered – 8,99 € (au lieu de 29,99 €)

Les réductions concernent la version Switch 1, mais restent valables sur Switch 2 grâce à la rétrocompatibilité.