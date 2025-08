Bonne nouvelle pour les fans de Kazuma Kiryu : Yakuza Kiwami sortira en version physique sur Nintendo Switch 2. Sega a confirmé que le remake du tout premier Yakuza, initialement sorti sur PS2 puis retravaillé pour la PS4, bénéficiera d’une édition boîte sur la nouvelle console de Nintendo. Une annonce qui ravira les collectionneurs et amateurs de versions cartouche.

Pour l’instant, aucune information officielle ne permet de dire si cette version physique contiendra le jeu complet sur cartouche ou s’il s’agira d’une Game-Key Card, comme cela devient de plus en plus fréquent avec certains titres tiers sur Switch 2. En attendant confirmation, la prudence reste de mise pour ceux qui veulent éviter les versions nécessitant un téléchargement supplémentaire.

Au Japon, une option de mise à niveau (Upgrade Pack) a également été dévoilée. Pour 990 yens, les joueurs qui possèdent une version précédente pourront vraisemblablement obtenir des améliorations spécifiques à la Switch 2. Les détails exacts sur le contenu de ce pack restent encore à clarifier, mais il pourrait s’agir d’optimisations techniques ou de bonus in-game.

Yakuza Kiwami est une relecture complète du premier épisode de la saga culte. Il suit l’histoire de Kiryu, un yakuza déchu, dans une quête de vérité et de rédemption dans les rues de Kamurocho. Le remake modernise le gameplay et les graphismes tout en restant fidèle à l’esprit original.

Lancée aux côtés de la Nintendo Switch 2, Yakuza 0 Director’s Cut revient aujourd’hui sous les projecteurs avec une nouvelle bande-annonce « Accolades », saluant les premières critiques élogieuses du jeu. Ce retour en fanfare du préquel culte de la saga Yakuza prend une toute nouvelle dimension grâce à des ajouts exclusifs et des optimisations techniques soignées.

Un Japon de 1988 plus vivant que jamais

Plongée dans les rues agitées de Tokyo et d’Osaka à la fin des années 80, Yakuza 0 Director’s Cut propose de revivre l’ascension parallèle de deux figures emblématiques : Kazuma Kiryu, jeune recrue de la pègre au cœur d’un complot immobilier sanglant, et Goro Majima, patron de cabaret à la double vie complexe. Le jeu mêle drame criminel intense, mini-jeux absurdes, et combats de rue nerveux dans un univers richement détaillé.

Une version enrichie pour la Switch 2

La Director’s Cut ne se contente pas d’un simple portage. Elle offre plus de 26 minutes de cinématiques inédites, explorant les relations et conflits entre Kiryu, Nishiki, Kuze, Majima et d’autres figures clés de l’histoire. Ces scènes ajoutent de la profondeur aux personnages sans nécessiter de connaissances préalables, ce qui en fait un excellent point d’entrée dans l’univers Yakuza.

Autre nouveauté majeure : le mode multijoueur Red Light Raid. Ce mode coopératif en ligne (également jouable en solo) permet de débloquer 60 personnages jouables issus de toute la saga. Ensemble, les joueurs affrontent des vagues d’ennemis dans des défis à la fois tactiques et explosifs.

Une expérience soignée sur Switch 2

Techniquement, Yakuza 0 Director’s Cut bénéficie d’une résolution 4K en mode docké et tourne à 60 images par seconde, assurant une fluidité parfaite, même dans les phases de combat les plus chaotiques. Les doublages en anglais et chinois font leur apparition aux côtés des voix japonaises d’origine, et de nouvelles sous-titres en français, allemand, italien, espagnol et chinois simplifié sont également inclus.