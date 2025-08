La fermeture de l’eShop de la Nintendo 3DS, en mars 2023, a provoqué son lot de frustrations chez les joueurs… mais aussi chez certains développeurs. Square Enix en fait partie. Et c’est justement cet événement qui a, contre toute attente, déclenché la création de Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster, désormais disponible sur Nintendo Switch 2.

Dans une interview interne, le producteur de la série Bravely Default, Tomoya Asano, et le producteur du remaster HD, Naofumi Matsushita, reviennent sur les coulisses du projet. Au départ, l’équipe cherchait un moyen de célébrer les dix ans de la franchise. Plusieurs pistes étaient envisagées : un nouvel épisode, un remake ou même un spin-off. Finalement, ils se sont concentrés sur une idée simple mais essentielle : rendre le jeu d’origine à nouveau jouable sur les consoles actuelles.

Asano explique qu’en 2022, Masashi Takahashi (assistant producteur du jeu original) s’est montré particulièrement ému à l’idée de marquer le coup pour cet anniversaire symbolique. Cependant, le timing était serré. Il restait à peine six mois avant les dix ans officiels, ce qui rendait le projet difficile à finaliser à temps.

C’est à ce moment que la fermeture de l’eShop 3DS a été annoncée. Matsushita, alors en charge de gérer cette transition, a été frappé par l’attachement toujours aussi fort des fans – au Japon comme en Occident – pour le premier Bravely Default. De nombreux joueurs regrettaient la perte de l’accès en ligne et espéraient un moyen de continuer à faire vivre l’expérience.

Face à cet élan de nostalgie et de soutien, Matsushita a vu là une opportunité. Impossible de tenir les délais pour le dixième anniversaire, mais la motivation pour créer une version remasterisée s’est alors concrétisée. De manière presque naturelle, le planning de développement s’est aligné avec l’arrivée de la Nintendo Switch 2, offrant au jeu une plateforme techniquement capable d’en tirer le meilleur.

Toujours dans cette interview interne, Tomoya Asano, producteur général de la série, revient sur l’essence même du jeu, en le comparant à ses sources d’inspiration : Final Fantasy III et V pour les cristaux, les jobs, les dirigeables. Mais aussi Steins;Gate pour la narration, et sans surprise, la musique du groupe Sound Horizon, signé Revo, figure mère du jeu. En rejouant le titre pour préparer le remaster, Asano s’est replongé dans une culture de divertissements riches et variés : de BioShock à Evangelion, de Mega Man à AKB48, chaque œuvre a laissé une trace dans la sensibilité des créateurs du jeu.

Sur le plan technique, l’un des défis majeurs fut artistique. Contrairement à des titres modernes comme Octopath Traveler ou Triangle Strategy, où une identité visuelle uniforme domine, Bravely Default est le fruit de contributions d’artistes divers. Si cela a compliqué la cohérence graphique, cela a aussi constitué son charme : chaque village, chaque écran porte une patine unique, une oscillation entre classicisme et audace visuelle.

Quant au système de combat Brave-Default, il doit tout à Kensuke Nakahara. Imaginé comme un concept stratégique tiré des jeux de combat, il offre aux joueurs la possibilité de stocker des tours à venir (Brave) ou de se protéger (Default). La puissance de ce système repose sur sa simplicité : jusqu’à 16 actions par tour, l’anticipation du timing, la stratégie défensive… tout cela crée un ballet stratégique rapproché et surpendant. Plutôt qu’un tutoriel classique, les développeurs ont fait le choix d’une expérience ludique dès le départ, via des quêtes qui récompensent l’usage des commandes – « essaye Brave quatre fois », plutôt qu’un texte froid à l’écran.

La diversité des jobs (plus de 20 au total) répond à un modèle réfléchi : quatre personnages principaux, quatre cristaux, quatres jobs de base, puis des créations originales. Chaque chapitre introduit un nouveau métier, des plus classiques (Mage Blanc, Chevalier) aux plus inventifs (Valeur, Vampire). L’équilibre entre hommage aux codes du JRPG et innovation constante permet au joueur d’être surpris jusqu’au bout. Certains concepts comme le job Lawyer, soumis par des fans pour un autre jeu, avaient été envisagés avant de passer à la trappe.

Parmi les choix personnels, Naofumi Matsushita cite le Swordmaster comme son préféré : un job qu’il a introduit dans la version 3DS et qu’il continue de défendre pour son style de jeu risqué et réactif. Asano, quant à lui, avoue une affection pour le Ninja et sa capacité Utsusemi, élégance et efficacité incarnées.

Le développement n’a pas été sans embuche. Obtenir l’accord pour lancer le jeu fut un parcours d’obstacles. Plus que les défis techniques, c’est l’approbation du projet et sa validation interne qui furent les plus compliquées. À l’arrivée toutefois, l’aboutissement est éclatant.

Transposer un jeu dual-screen au 3DS vers un seul écran Switch a nécessité une refonte totale de l’interface utilisateur, pensée pour rester intuitive, accessible aux débutants tout en intégrant des fonctions issues des suites Bravely, comme Passing Souls, adaptée pour l’environnement Switch 2. Le système en ligne a été retravaillé pour que cette fonctionnalité influence toujours la progression collective dans la ville de Norende.

Pensé avant tout pour les vétérans, le remaster propose des améliorations de confort utiles : accélération des scènes encore played, mode autoplay, guide contextuel pour les termes à connaître, options de filtre et d’autoplay reprenant des idées de Bravely Second et B. Default II. L’équipe a consciemment cherché à rendre l’expérience fluide pour un nouveau public tout en respectant la mémoire des joueurs originaux.

Côté exclusivités, deux mini-jeux inédits tirent parti des fonctions de contrôle sur Switch : Ringabel’s Panic Cruise, une course en dirigeable pensée pour être stressante mais accessible, et Luxencheer Rhythm Catch, un jeu de rythme visuel original avec cinq chansons emblématiques dont Love in the Crossfire! Long Version. Le choix des morceaux s’est fait avec soin, en harmonie avec l’identité musicale de la série.

À la question de savoir ce dont ils sont les plus fiers, Matsushita rappelle que chaque élément du jeu est le résultat du travail acharné de dizaines de personnes. Son message aux joueurs : si une mécanique, une cutscene, une pose, vous émerveille, rappelez-vous qu’il y a quelqu’un derrière, passionné, qui y a cru. Asano ajoute que sans le soutien des fans, qu’ils soient anciens ou nouveaux, HD Remaster n’aurait jamais existé — un humble remerciement qui souligne la symbiose entre éditeur et communauté.

Enfin, aux nouveaux venus, les producteurs demandent simplement d’apprécier l’expérience visuelle, sonore et technique offerte par ce support moderne. Ils rappellent que Bravely Default contient tous les marqueurs d’un RPG classique — cristaux, métiers, potions, sorts — mais qu’il ne s’agit en aucun cas d’un Final Fantasy. Il s’agit d’un monde à part, né de la volonté de raconter une histoire puissante, immersive, et éternelle pour les fans du genre.