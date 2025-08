Capcom continue de choyer les amateurs de baston rétro avec une nouvelle annonce qui devrait ravir les passionnés de versus fighting : une mise à jour gratuite majeure pour Capcom Fighting Collection 2 sera déployée le 7 août 2025. Cette update promet non seulement de perfectionner l’expérience de jeu, mais aussi d’enrichir le contenu global de cette compilation déjà bien fournie. L’occasion idéale de (re)découvrir plusieurs classiques de la baston sous leur meilleur jour.

La pièce maîtresse de cette mise à jour concerne Street Fighter Alpha 3 Upper, qui accueille désormais quatre nouveaux combattants jouables issus d’autres jeux Capcom : Maki, Yun, Eagle et Ingrid. Ces personnages, qui n’étaient jusque-là pas disponibles dans cette version spécifique du jeu, viennent étoffer le casting de manière significative, tout en offrant de nouvelles possibilités stratégiques pour les duels en ligne et hors ligne.

Autre ajout notable : des morceaux remixés spécialement produits par CAP-JAMS, le collectif musical interne de Capcom déjà reconnu pour ses arrangements dynamiques et modernes. De plus, les joueurs pourront profiter de nouvelles illustrations exclusives qui viennent enrichir les galeries du jeu. Un soin tout particulier semble avoir été apporté à l’habillage visuel et sonore de cette collection, consolidant ainsi l’aspect « musée interactif » que beaucoup apprécient.

Côté ergonomie, Capcom promet également plusieurs améliorations de confort de jeu, sans en détailler chaque aspect pour le moment. On peut néanmoins s’attendre à des raffinements dans les interfaces, les options de jeu en ligne, ou encore l’équilibrage de certaines mécaniques, à l’image des correctifs déjà apportés dans la première Capcom Fighting Collection.

Rappelons que Capcom Fighting Collection 2 réunit pas moins de huit jeux emblématiques du catalogue Capcom, tous jouables en ligne grâce à l’implémentation du rollback netcode, garantissant une fluidité accrue lors des affrontements multijoueurs :