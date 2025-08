C’était sans doute l’une des plus belles surprises du dernier Nintendo Direct. Cronos: The New Dawn, un survival horror à la croisée de Dead Space et de Control, a captivé de nombreux joueurs avec son atmosphère unique et son twist temporel marquant. Le titre sortira simultanément sur Nintendo Switch 2, PC, PlayStation, et Xbox Series X|S le 5 septembre 2025, et bonne nouvelle : les précommandes de l’édition physique Switch 2 viennent d’ouvrir, notamment chez Amazon.

Sur le plan technique, ce portage sur Switch 2 impressionne. Si la version PC reste évidemment la plus aboutie en matière de rendu graphique, la version Switch 2 n’est plus qu’à un pas de la version originale, ce qui aurait été impensable sur la première Switch. Fini l’époque où les jeux PS4 ou Xbox One devaient être défigurés pour tourner sur Switch, comme ce fut tristement le cas pour Hogwarts Legacy. Avec la Switch 2, on entre dans une nouvelle ère : les jeux actuels sont désormais accessibles en version portable sans sacrifier leur essence.

Bien entendu, les concessions existent toujours. La résolution est légèrement inférieure, les textures moins détaillées et certains effets de lumière sont adoucis. Mais à l’arrivée, c’est bien l’expérience complète qui est conservée : un gameplay intact, une atmosphère saisissante et une narration immersive. La fluidité est également au rendez-vous, avec un framerate stable qui, malgré quelques limites techniques, permet une expérience bien plus proche du standard PS5/PC qu’on ne l’aurait imaginé pour une console portable.

Côté contenu, l’édition physique Nintendo Switch 2 distribuée par Skybound Games inclura une carte de jeu Game-Key Card, un skin de voyageur exclusif, des ressources numériques utiles pour bien démarrer l’aventure, ainsi qu’un set de stickers inspirés du monde sombre de Cronos. Un bel objet pour les collectionneurs, et une incitation supplémentaire à (re)découvrir ce monde oppressant en version nomade.

Le jeu, quant à lui, plonge les joueurs dans un univers rétro-futuriste teinté de brutalité post-soviétique. Vous y incarnez un Voyageur au service du mystérieux Collectif, capable de voyager dans le temps entre un futur apocalyptique et la Pologne des années 80, juste après un événement connu sous le nom de “La Changement”. Le gameplay repose sur l’exploration, la survie, et des combats tendus contre des créatures cauchemardesques, capables de fusionner entre elles si vous ne brûlez pas leurs cadavres à temps. Une mécanique innovante et terrifiante à la fois.

Outre l’action pure, le joueur devra aussi manipuler des anomalies temporelles pour progresser, gérer ses ressources avec soin, et collecter les Essences de personnages-clés du passé. Ces âmes, une fois extraites avec votre Harvester, peuvent vous accompagner dans le futur en tant qu’alliés… mais pas sans conséquences. Plus vous en portez, plus votre armure devient instable, vous exposant à des hallucinations, des murmures, et une folie latente qui pèse lourd sur chaque décision.

Avec ses mécaniques originales, son ambiance oppressante et son portage Switch 2 techniquement solide, Cronos: The New Dawn s’annonce comme l’un des survival horror les plus ambitieux à venir sur la console hybride de Nintendo. Il démontre aussi, sans équivoque, que la Switch 2 est désormais capable d’accueillir des jeux modernes sans renier leur ambition. Une avancée majeure pour les joueurs nomades… et un signal fort pour l’avenir du catalogue tiers sur cette machine.