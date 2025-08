Le très acclamé Street Fighter 6 vient tout juste de débarquer sur Nintendo Switch 2, s’imposant comme l’un des titres de lancement phares de la nouvelle console de Nintendo. Capcom ne se contente pas d’un simple portage : cette version Switch 2 propose de nouvelles fonctionnalités inédites, un multijoueur local étoffé, et même des contrôles gyroscopiques pour un gameplay aussi original que musclé. Et pour couronner le tout, un nouveau teaser dévoile le retour attendu de C. Viper, prévue pour l’automne 2026.

Si Street Fighter 6 est déjà reconnu pour sa profondeur technique, sa direction artistique dynamique et son approche modernisée du versus fighting, cette version Switch 2 prouve que l’expérience peut être à la fois portable et complète, sans concession sur le contenu. Les joueurs peuvent ainsi se lancer dans des duels intenses n’importe où, n’importe quand, en solo ou en multijoueur.

L’une des grandes nouveautés de cette édition est l’introduction de modes exclusifs au gameplay local, tirant parti des spécificités de la console hybride :

Local Wireless Match : défiez vos amis proches grâce au mode sans fil local, dans des affrontements classiques en un contre un avec le roster complet.

: défiez vos amis proches grâce au mode sans fil local, dans des affrontements classiques en un contre un avec le roster complet. Local Avatar Match : incarnez votre combattant personnalisé issu du mode World Tour dans des duels locaux. Utilisez les techniques apprises au fil de votre progression et imposez votre style.

: incarnez votre combattant personnalisé issu du mode World Tour dans des duels locaux. Utilisez les techniques apprises au fil de votre progression et imposez votre style. Mode Tabletop : grâce aux Joy-Con™ 2 , affrontez vos amis sur une seule console en posant simplement l’écran sur une table. L’expérience Street Fighter devient véritablement nomade.

: grâce aux , affrontez vos amis sur une seule console en posant simplement l’écran sur une table. L’expérience Street Fighter devient véritablement nomade. Gyro Battle : un mode unique exploitant les contrôles gyroscopiques , permettant à deux joueurs de combattre via les mouvements des Joy-Con, pour un gameplay aussi fun qu’immersif.

: un mode unique exploitant les , permettant à deux joueurs de combattre via les mouvements des Joy-Con, pour un gameplay aussi fun qu’immersif. Calorie Contest : probablement l’une des surprises les plus inattendues. Ce mini-jeu mêle combat et activité physique : chaque coup porté à l’aide des Joy-Con fait grimper une jauge de calories, dans un mode qui récompense l’endurance autant que la technique.

En parallèle, Capcom surfe aussi sur l’engouement des objets physiques avec le lancement de figurines amiibo™ dédiées à Luke, Jamie et Kimberly, ainsi qu’un Starter Set de cartes amiibo couvrant les 22 personnages du Year 1 de Street Fighter 6. Ces accessoires permettent non seulement de déverrouiller du contenu exclusif, mais aussi de sauvegarder les paramètres de vos personnages, facilitant la personnalisation en déplacement.

Mais l’annonce qui a véritablement marqué les esprits est celle du retour de C. Viper, vétérane de Street Fighter IV, qui fera son entrée fracassante dans le roster à l’automne 2026. Le teaser, récemment publié par Capcom, dévoile une Viper toujours aussi redoutable, avec son look cybernétique emblématique, prête à électriser ses adversaires. Ce personnage marquera la suite du contenu additionnel prévu pour les mois à venir, confirmant l’engagement de Capcom à soutenir durablement Street Fighter 6.