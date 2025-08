Drag x Drive est un jeu de ballon totalement inédit proposant des compétitions sportives à 3 contre 3 d’un tout nouveau genre utilisant la fonction souris et les commandes par mouvements des deux manettes Joy-Con 2. Attendu le 14 août sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch 2, Drag x Drive est inspiré du basket fauteuil, du rugby fauteuil, du fauteuil cross, et du skateboard dans lequel vous pouvez tirer, passer, dunker et réaliser des figures.

Utilisez les deux Joy-Con 2 en mode souris pour contrôler vos roues. Faites-les glisser vers l’avant sur une surface plane pour avancer, ou faites glisser une manette vers l’avant et l’autre vers l’arrière pour tourner et pivoter rapidement. Une fois que vous avez attrapé la balle, il vous suffit de lever la main et de faire un geste du poignet pour tirer. Accumulez des points supplémentaires en exécutant des figures comme des bunny-hops, des backflips, et vous pourrez même prendre de l’amplitude en vous lançant du half-pipe. Il sera également possible d’applaudir, de saluer et de féliciter vos coéquipiers à l’aide des commandes par mouvement*1.

Et ce n’est que le début :

Rejoignez des salons en ligne*2 pour jouer des parties avec des joueurs du monde entier. La partie commence automatiquement quand 6 joueurs sont réunis. Jusqu’à 12 personnes peuvent rejoindre un Parc public.

Vous pouvez rassembler un groupe d’amis (avec ou sans GameChat*3) pour jouer dans un Parc amis, qui est un parc privé où vous pouvez choisir ce que vous voulez faire. Il est possible d’utiliser deux terrains pour jouer et disputer des matchs avec jusqu’à six joueurs sur un même terrain. Vous pouvez aussi vous affronter dans le cadre de défis supplémentaires pour tenter d’atteindre la première place du classement de votre Parc.

Hors ligne, vous pouvez également jouer seul contre des adversaires contrôlés par l’ordinateur pour perfectionner vos compétences.

Choisissez l’un des trois pilotes proposés selon votre style de jeu préféré : Meneur, Pivot ou Ailier. Chaque personnage a ses propres statistiques, alors assurez-vous de trouver celui qui complète votre équipe.

Quittez le terrain pour faire la course sur un circuit dans le mini-jeu Course, participez à des concours de paniers ou à des mini-jeux du Parc comme Attrape-Balle ou le saut à la corde pour vous entraîner au bunny-hop, et bien plus encore.

Relevez des défis pour gagner des trophées en jeu et déverrouiller des casques personnalisables qui vous permettront de personnaliser l’apparence de votre pilote. Vous pourrez les associer à votre armure, à vos roues et à vos pneus, choisir leurs couleurs et ajouter votre numéro favori pour compléter leur look.

Nintendo organise un événement de démonstration Drag x Drive: Global Jam les 9 et 10 août. Les joueurs Nintendo Switch 2 qui détiennent un abonnement Nintendo Switch Online pourront profiter d’un avant-goût du jeu à différentes dates avant sa sortie. Pour accéder au calendrier complet et à davantage d’infos sur l’événement, rendez-vous sur le site Web de Nintendo.

L’événement Drag x Drive: Global Jam se déroulera aux dates et aux heures indiquées ci-dessous. Téléchargez la démo et faites des paniers avec vos amis pendant ces périodes !

9 août, 12h-16h CEST

10 août, 2h-6h CEST

10 août, 18h-22h CEST

Drag x Drive sortira le 14 août sur Nintendo Switch 2 en version numérique uniquement. Les précommandes sont disponibles dès maintenant sur le Nintendo eShop et sur My Nintendo Store. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Web Nintendo.