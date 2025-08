Félicitations à tous les champions de Evo 2025 déroulé ce week-end, notamment MenaRD (et son Féroce Blanka) (Street Fighter™ 6), Khaos (MARVEL™ vs. CAPCOM® 2: New Age of Heroes) et Bas (Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001) !

Cette année, l’Evolution Championship Series (Evo) 2025 a proposé une tonne d’action et de révélations percutantes, comme les débuts de l’agent infiltré C. Viper dans Street Fighter™ 6, le tout premier aperçu des Costumes 4 en action à travers sept personnages différents, et une toute nouvelle mise à jour à venir de Capcom Fighting Collection™ 2 ! Félicitations aux champions de l’Evo 2025 sur les divers titres en compétition : MenaRD qui a remporté le tournoi Street Fighter 6 contre plus de 4 000 autres concurrents, Khaos (MARVEL™ vs. CAPCOM® 2: New Age of Heroes), et Bas (Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001) !

Avant les matchs du Top 8 de Street Fighter 6, Capcom a dévoilé le teaser de C. Viper, le deuxième personnage à entrer sur dans l’arène durant l’Année 3. Une séquence où on la voit analyser l’hologramme de M. Bison pour déterminer sa prochaine action et l’arrêter avant qu’il ne recommence à faire le mal.

D’ici la sortie de C. Viper, les joueurs pourront mettre la main sur Sagat, l’empereur du Muay Thai, qui entrera dans la mêlée le 5 août sur Nintendo Switch™ 2, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, et PC (Steam) ! Ils pourront incarner l’esprit du tigre féroce sur le tout nouveau stage, Proud Spire, avec son nouveau look ou son Costume 2 inspiré de son apparence dans Street Fighter™ II.

Le Year 3 Ultimate Pass et le Year 3 Character Pass, qui débloquent tous deux Sagat, les trois personnages à venir du Year 3 (C. Viper, Alex et Ingrid), ainsi que de nouvelles couleurs de costumes et des Drive Tickets, sont disponibles dès à présent à l’achat sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et PC (Steam). Les deux Pass sont disponibles en précommande sur Nintendo Switch 2. Le contenu inclus dans le Pass commencera à se déverrouiller à partir de la sortie de Sagat, le 5 août 2025.

L’été est là avec la révélation du trailer de gameplay des Costumes 4 sur le thème de la plage et du soleil pour sept personnages de Street Fighter 6 : Cammy, Luke, Chun-Li, Manon, Jamie, Kimberly et A.K.I. Ces tenues seront disponibles en même temps que Sagat, le 5 août !

Enfin, lors de la compétition Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001, Capcom a annoncé une prochaine mise à jour de Capcom Fighting Collection 2 prévue pour le jeudi 7 août :

Nouveaux challengers pour Street Fighter Alpha 3 UPPER : quatre nouveaux personnages, dont Ingrid, rejoindront le casting, ainsi que de nouvelles illustrations et la possibilité d’activer “Mode Select” dans les paramètres EX !

Nouveau mode pour Plasma Sword: Nightmare of Bilstein : Les joueurs pourront afficher les combos en mode Entraînement !

Nouvelles illustrations : De nouveaux visuels flashy ajoutées à la galerie de la collection !

Pistes bonus pour Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001 et Power Stone : des pistes supplémentaires à écouter pour ces titres !

Bandes originales de Capcom Fighting Collection et Capcom Fighting Collection 2 : Plus de 100 bandes originales combinées disponibles en versions Numériques.

Pour plus d’info, rendez-vous sur les sites web officiel de Street Fighter 6, Capcom Fighting Collection 2 and MARVEL vs. CAPCOM® Fighting Collection: Arcade Classics