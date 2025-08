En 2022, Armed Fantasia et Penny Blood ont été réunis dans un ambitieux double Kickstarter, promettant deux JRPG distincts portés par des vétérans du genre, avec une sortie prévue sur plateformes PlayStation, Xbox, PC et une console Nintendo — bien que cette dernière n’ait jamais été précisément nommée. Grâce à un financement communautaire massif, les deux titres ont été confirmés, mais leur développement reste encore en cours. En août 2025, les studios ont partagé de nouvelles informations sur l’état d’avancement des deux projets, et il y a du progrès, mais aussi des défis.

Armed Fantasia : le JRPG western-fantasy avance doucement mais sûrement

Développé par Wild Bunch Productions, Armed Fantasia est pensé comme le successeur spirituel des Wild Arms, avec un gameplay en monde ouvert, une ambiance de western-fantasy et des donjons à explorer à l’aide de gadgets. Le studio a récemment communiqué plusieurs mises à jour techniques et artistiques.

Les dernières avancées comprennent :

First look at an in-game battle scene in Armed Fantasia, the spiritual successor to Wild Arms! #ArmedFantasia

(game is still in development) pic.twitter.com/S3ADPdXFcI

— Genki✨ (@Genki_JPN) August 5, 2025