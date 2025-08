Déjà salué sur PC pour son atmosphère apaisante et son univers charmant, Cozy Caravan s’apprête à faire son entrée sur Nintendo Switch ! Développé par 5 Lives Studios, ce jeu d’aventure mettant en scène un marchand itinérant et son fidèle compagnon Bubba sortira en version 1.0 simultanément sur Switch et PC, après une phase d’Early Access remarquée.

Révélé lors d’un tout nouveau trailer, cet adorable titre vous invite à sillonner des routes paisibles, à établir des marchés ambulants et à apporter un peu de bonheur aux habitants des nombreuses villes traversées. Un jeu taillé sur mesure pour la console de Nintendo, comme l’explique Dean Ferguson, directeur créatif de Cozy Caravan :

« La Switch a toujours été notre objectif. Bien avant que le moindre asset ne soit créé, nous savions que Cozy Caravan serait parfait sur cette console. Pouvoir l’emporter partout, à tout moment, c’est exactement ce que nous voulions offrir aux joueurs. »

Acclamé depuis son lancement en accès anticipé sur Steam, Cozy Caravan affiche une évaluation « Très positive » basée sur plus de 400 avis et a remporté le prix de l’Excellence en design sonore lors des Australian Game Developer Awards 2024. Trois mises à jour majeures ont enrichi le jeu avec de nouvelles régions comme Harvestvale, Cottonbluff Cove et Bayside, chacune apportant son lot de personnages, quêtes et ambiances douillettes — tout ce contenu sera naturellement inclus dans la version Switch.

Dans Cozy Caravan, vous incarnez un personnage personnalisable, marchand nomade, qui explore un monde coloré en compagnie de Bubba. Grâce à une série de mini-jeux de fabrication, vous créez vos produits avant d’installer votre étal dans chaque ville visitée. Le jeu mise sur l’artisanat, l’échange, l’exploration et les rencontres bienveillantes, renforçant constamment le sentiment de communauté.

De la collecte de ressources à l’aide apportée aux habitants, en passant par les activités locales, tout est pensé pour faire de ce voyage une expérience chaleureuse. Derrière chaque détour de route, une nouvelle surprise peut survenir, qu’il s’agisse d’un village à découvrir, d’un personnage attachant ou d’un coup de main à donner.