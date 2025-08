Développé par Mad Mango Games et édité par Goblinz Publishing, Knightica s’apprête à débarquer le 21 août 2025 sur PC et consoles. Ce nouveau titre indépendant entend bien renouveler le genre autobattler avec une approche roguelike et une stratégie au tour par tour captivante. À la tête d’une armée aussi hétéroclite que redoutable, vous devrez mener bataille à travers des royaumes corrompus et peuplés de créatures monstrueuses pour restaurer la paix.

Dans Knightica, chaque décision compte. Vous débutez chaque aventure en choisissant votre commandant, vos premières troupes et quelques objets magiques. Dès lors, tout devient une affaire de stratégie, de placement et de choix tactiques. Chaque unité possède ses propres talents, et leur orientation sur le terrain peut faire toute la différence. Mieux encore, vous devrez jongler entre la puissance brute, les sorts, l’économie et les synergies uniques pour venir à bout d’une difficulté croissante.

Le cœur du jeu repose sur la gestion intelligente de votre armée : recruter de nouvelles unités, les faire pivoter, les fusionner ou les améliorer pour libérer tout leur potentiel. Certaines runs miseront sur la force brute d’armées de morts-vivants, tandis que d’autres chercheront à tisser des combos magiques ou à renforcer l’économie pour construire une force lente mais inarrêtable. Rien n’est figé : chaque partie est une nouvelle expérience, imprévisible et exigeante.

Plusieurs nouveautés accompagneront la version définitive de Knightica, comme la possibilité d’interrompre et de reprendre votre progression à tout moment, ou encore un système de verrouillage de la boutique pour conserver une unité précieuse au tour suivant. Un nouvel écran de récapitulatif de combat vous permettra d’analyser l’impact de chaque troupe — indispensable pour affiner votre stratégie et vos choix de build.

Parmi les grandes nouveautés de cette version complète, on retrouve l’ajout d’un nouveau commandant, le Cleric, dont le gameplay repose sur l’utilisation de Prières : un système stratégique où vous ne pouvez utiliser qu’une prière par tour, demandant une planification rigoureuse. Il arrive avec deux unités exclusives : le Paladin, solide tank de première ligne qui devient plus puissant au fur et à mesure que la santé du Cleric augmente, et le Prêtre, une unité de soutien axée sur la guérison et l’économie.

Ce n’est pas tout. Le jeu bénéficie aussi d’un équilibrage global de nombreuses unités, notamment les Esprits, Lanciers et Mercenaires, pour plus de lisibilité et de plaisir de jeu. Les boss, eux, ont été légèrement revus à la baisse afin de maintenir un bon niveau de défi sans tomber dans la frustration.

Autre point fort : les nouveaux sorts et enchantements, au nombre de 21, qui enrichissent grandement les possibilités de jeu et encouragent l’expérimentation. Chaque combinaison peut faire émerger une stratégie gagnante, et découvrir la synergie parfaite fait partie intégrante de l’ADN du titre.

Les autres commandants ne sont pas en reste : le Guerrier bénéficie désormais d’un effet de soin actif même face aux monstres d’élite, et le Général devient un tank bien plus fiable. Le commandant Goule, de son côté, voit son Cultiste spécial gagner en importance avec la possibilité d’augmenter la santé maximale du joueur, permettant plus de souplesse et de survie lors des runs tendues.

L’équipe a également peaufiné de nombreux éléments de confort : meilleure lisibilité des bulles d’information, transitions musicales plus douces, prise en charge complète de la manette (idéal pour les parties sur console ou Steam Deck), et une myriade de corrections de bugs — plus de 70 selon le studio, dont la suppression de bugs critiques comme les duplications d’unités, les blocages dans les menus ou les problèmes de fusion.