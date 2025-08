Pritto Prisoner : Pincool dévoile un party game loufoque et déjanté à base… d’évasion et de fonctions corporelles !

Annoncé lors du Nintendo Direct japonais du 31 juillet 2025, Pritto Prisoner est la nouvelle pépite délirante signée Pincool, un jeu multijoueur asymétrique où ruse, rapidité et excréments sont les clés de la victoire. Oui, vous avez bien lu.

Dans ce jeu en 4 contre 2, des animaux prisonniers doivent s’évader d’une prison de haute sécurité contrôlée par de redoutables robots gardiens. Pour s’échapper, les détenus devront faire preuve de discrétion… mais aussi utiliser leur urine et leurs excréments comme armes tactiques pour semer leurs poursuivants et tendre des pièges !

Entre deux fous rires, vous pourrez incarner un zèbre jazzman, un éléphant faussaire, un chien superstar de l’underground, ou encore un chat aussi mignon que rusé. Côté gardiens, les robots ne sont pas en reste, avec leur panoplie d’outils high-tech pour capturer les fuyards.

Le tout est porté par la patte visuelle reconnaissable entre mille de Kanahei, célèbre artiste japonaise connue pour ses personnages adorables et son humour absurde. Ce mélange d’esthétique kawaii et de chaos scatologique donne à Pritto Prisoner une personnalité unique, à mi-chemin entre le jeu de cache-cache et la guerre de farces de cour de récré.

Voici un aperçu des éléments clés du jeu :

Multijoueur asymétrique hilarant : dans des parties en 4v2, coopérez pour vous évader… ou pour garder les prisonniers à l’ombre !

: dans des parties en 4v2, coopérez pour vous évader… ou pour garder les prisonniers à l’ombre ! Prise en main immédiate : accessible à tous grâce à des commandes simples, Pritto Prisoner mise avant tout sur le fun immédiat.

: accessible à tous grâce à des commandes simples, Pritto Prisoner mise avant tout sur le fun immédiat. Personnages déjantés et mémorables : chaque avatar a une personnalité et des capacités uniques, avec un design qui fait mouche.

: chaque avatar a une personnalité et des capacités uniques, avec un design qui fait mouche. Pouvoirs absurdes mais efficaces : canons à urine, boosts propulsés par les flatulences, pièges tordus… tout est permis pour gagner.

Prévu pour une sortie cet hiver en téléchargement digital sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch et PC via Steam, Pritto Prisoner s’annonce comme une expérience multijoueur totalement barrée, idéale pour des sessions entre amis pleines de rires et de surprises.