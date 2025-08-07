Préparez-vous à enfiler votre casque de chantier et votre écharpe de maire : Go-Go Town! sera officiellement lancé sur Nintendo Switch au printemps 2026. Après avoir conquis les joueurs PC via son accès anticipé, le jeu de simulation de ville au ton résolument déjanté s’apprête à débarquer sur la console hybride de Nintendo, dans une version optimisée et complète.

Développé par Prideful Sloth et édité par CULT Games, Go-Go Town! a su séduire des dizaines de milliers de joueurs grâce à un savant mélange de construction fluide, d’automatisation poussée, d’humour absurde et de chaos coopératif. Le jeu vous place dans la peau du nouveau maire d’une ville touristique en ruine, avec une mission claire : tout reconstruire, attirer des visiteurs, développer l’économie locale… et surtout, faire du profit !

En partant de rien, vous devrez planifier les zones, bâtir les infrastructures, lancer un réseau de métro, recruter des travailleurs, gérer les stocks des commerces, automatiser les chaînes de production et optimiser la logistique. Chaque décision aura un impact sur le bon fonctionnement – ou non – de votre petite ville en devenir.

Mais attention, derrière les apparences bucoliques se cache une organisation digne d’une fourmilière industrielle. Serez-vous capable de déléguer et de mettre en place un système parfaitement automatisé ? Ou finirez-vous maire du micromanagement, courant partout pour éteindre des incendies… au sens propre comme au figuré ?

Les développeurs promettent que la version Switch inclura toutes les fonctionnalités majeures de l’édition PC, ainsi que les mises à jour de contenu les plus importantes. L’expérience sera entièrement adaptée à la console, pour permettre aussi bien des sessions rapides en mode portable qu’un jeu coopératif explosif en multijoueur local.

Le jeu met également un accent particulier sur la personnalisation. Que ce soit pour vos commerces, vos zones industrielles ou même votre propre maison, Go-Go Town! propose des outils de configuration détaillés, avec un système de colorimétrie et de positionnement à 360° pour que chaque recoin reflète vos goûts. L’objectif : que votre ville vous ressemble entièrement, jusqu’à votre résidence de maire.

Joel Styles, cofondateur et directeur de Prideful Sloth, résume l’enthousiasme de l’équipe : « C’est officiel – Go-Go Town! arrive sur Nintendo Switch ! C’est la plateforme idéale pour un jeu aussi cosy et chaotique à la fois. Nous avons hâte de voir les villes que les joueurs construiront l’an prochain. »

D’ici la sortie, prévue pour le printemps 2026, les joueurs peuvent déjà ajouter le jeu à leur liste de souhaits sur Steam. D’autres informations suivront dans les mois à venir, mais une chose est sûre : Go-Go Town! compte bien s’imposer comme une des simulations de ville les plus originales et délirantes de l’année à venir sur Nintendo Switch.