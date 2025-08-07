Comme chaque été, le studio japonais JUPITER lance sa grande vague de promotions estivales sur Nintendo Switch. Du 6 au 20 août 2025, la quasi-totalité de ses jeux en téléchargement bénéficient d’une remise de 20 %, à l’occasion de la Jupiter Summer Sale. Cette promotion s’applique dans de nombreuses régions : Amérique, Europe, Australie, Hong Kong et Corée, même si certains titres peuvent ne pas être disponibles dans toutes les zones.

Le cœur de cette opération promotionnelle tourne, comme souvent, autour des célèbres jeux Picross, ces puzzles logiques aussi addictifs qu’intelligents. Le concept est simple mais redoutablement efficace : vous devez révéler des images cachées en respectant des indications numériques sur les lignes et les colonnes. Ce type de jeu, aussi appelé nonogramme, séduit depuis des années les amateurs de réflexion, et JUPITER en est devenu le spécialiste incontesté sur consoles Nintendo.

Si les épisodes « S » forment l’ossature principale de la série, JUPITER a également su varier les plaisirs avec des déclinaisons autour de licences populaires comme Kemono Friends, The Rising of the Shield Hero, ou encore Overlord. D’autres opus proposent des variantes de gameplay, comme l’explosif Picross X : Picbits vs Uzboross, orienté arcade et multijoueur, ou encore Working Zombies, qui vous place dans la peau de morts-vivants dans des mini-jeux humoristiques.

Voici la liste complète des titres en promotion à -20 % durant cette période :

Picross -LogiartGrimoire-

PICROSS X : PICBITS VS UZBOROSS

Working Zombies

PICROSS S MEGA DRIVE & Master System edition (aussi appelé Genesis & Master System edition)

(aussi appelé Genesis & Master System edition) PICROSS S NAMCO LEGENDARY edition

KEMONO FRIENDS PICROSS

PICROSS LORD OF THE NAZARICK

PICROSS Records of The Shield Hero

PICROSS S+

PICROSS S9

PICROSS S8

PICROSS S7

PICROSS S6

PICROSS S5

PICROSS S4

PICROSS S3

PICROSS S2

PICROSS S

Avec pas moins de 18 titres concernés, cette offre représente une excellente occasion de se constituer une belle collection de jeux de réflexion à petit prix. Que vous soyez un vétéran de la série ou un curieux souhaitant découvrir l’univers Picross, il y a forcément un épisode pour vous. Attention toutefois : les réductions prennent fin le 20 août à 15h (heure française).