OPUS: Prism Peak, le prochain jeu narratif du studio SIGONO et de l’éditeur SHUEISHA GAMES, sortira cet automne sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. L’aventure met en scène un photographe vieillissant, usé par les désillusions de la vie citadine, qui se retrouve piégé dans un royaume montagneux irréel peuplé d’esprits. Son seul espoir de retour repose sur son vieil appareil photo, grâce auquel il devra percer les mystères de ce monde et retrouver le chemin de chez lui.

Le joueur devra ajuster l’ouverture, la vitesse et la mise au point de son appareil pour capturer ce que chaque esprit souhaite voir, offrant ces clichés à une flamme sacrée en échange de conseils. L’exploration et l’observation seront essentielles pour collecter des indices, remplir un carnet de notes et ainsi reconstituer l’histoire de cette montagne mystérieuse.

Au fil de son périple, le protagoniste fera la rencontre d’une jeune fille amnésique, persuadée qu’elle doit l’aider à surmonter ses épreuves. Sa présence offrira une nouvelle perspective, permettant au photographe de mieux comprendre le monde qui l’entoure. Ce décor empreint de réalisme magique dévoile un univers en train de disparaître, où l’humanité a laissé place à des esprits d’animaux persuadés que leurs souvenirs photographiés prolongent leur existence.

La série de jeux vidéo OPUS est une série de jeux d’aventure narratifs développée par le studio indépendant SIGONO. Les jeux OPUS se distinguent par leur narration émotionnelle, leur musique envoûtante et leurs visuels artistiques.

Voici quelques-uns des jeux les plus connus de la série OPUS :